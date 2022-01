Fußball

Bundesliga-Tipps: FC Bayern München und BVB marschieren an der Spitze - Gladbach unterliegt Leverkusen im Derby

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 19. Bundesliga-Spieltag auf einen Auswärtssieg des FC Bayern München beim 1. FC Köln. Im Topspiel am Freitagabend schlägt der BVB den SC Freiburg knapp und bleibt am Rekordmeister dran. Im Rhein-Derby unterliegt Gladbach eine Woche nach dem Auswärtssieg in München zuhause gegen Bayer Leverkusen. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptderboss.

00:03:17, vor 2 Stunden