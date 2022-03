Fußball

Bundesliga-Tipps: Bayern gewinnt Topspiel gegen Leverkusen - Leipzig siegt im Verfolgerduell am 25. Spieltag

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 25. Spieltag der Bundesliga auf einen Heimsieg des FC Bayern München im Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Im Duell der Pokal-Halbfinalisten bezwingt RB Leipzig müde Freiburger in der Red Bull Arena knapp. Im Spiel der Überraschungsteams am Sonntagabend teilen sich der 1. FC Köln und die TSG Hoffenheim die Zähler. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptderboss.

00:02:33, vor einer Stunde