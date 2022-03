Fußball

Bundesliga-Tipps zum 27. Spieltag: FC Bayern schlägt Union Berlin souverän - BVB lässt in Köln Federn

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 27. Bundesliga-Spieltag auf einen souveränen Heimsieg des FC Bayern München gegen Union Berlin. Den Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund baut der Rekordmeister damit aus, denn Schwarz-Gelb holt am Sonntag nur einen Punkt in Köln. Außerdem: Auch Leverkusen patzt erneut. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptderboss.

00:02:42, vor 21 Minuten