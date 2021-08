Vor 11.006 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei in Berlin-Köpenick erwischten die Gäste den besseren. Start. Nach einem Fehler von Marvin Friedrich in Unions Defensive war Patrik Schick frei durch und prüfte Andreas Luthe mit einem Abschluss aus 15 Metern halblinks vor dem Tor (2.).

Aber auch Union Berlin war schon früh auf Betriebstemperatur – und ging bereits früh in Führung. Ein klasse Zuspiel von Max Kruse landete bei Taiwo Awoniyi, der vor dem Strafraum Jeremie Frimpong und Odilon Kossounou stehen ließ und aus 16 Metern knapp unter die Latte ins Tor zirkelte (7.).

Von diesem Rückschlag musste sich die Mannschaft von Neu-Trainer Gerardo Seoane nur kurz erholen. Nur wenig später setzte Moussa Diaby 20 Meter vor dem Strafraum zum Solo an, ließ Unions Robin Knoche und Genki Haraguchi stehen und vollendete aus 15 Metern Torentfernung ins linke untere Eck zum 1:1 (12.).

Nach dieser furiosen Anfangsviertelstunde flachte die Partie dann allerdings ein wenig ab. Bayer Leverkusen bestimmte die Partie, ohne dabei allerdings zwingend zu werden. Union hingegen zog sich weit zurück und trat offensiv kaum noch in Erscheinung.

Erst kurz vor dem Pausenpfiff kam Torschütze Diaby noch einmal gefährlich vors Unioner Tor, sein Aufsetzer aus 16 Metern halblinker Position wurde von Luthe entschärft (45.+1).

Auch im zweiten Durchgang waren Torchancen eher Mangelware. Union war nun um Offensivszenen bemüht, blieb aber genauso ungefährlich wie die Gäste aus Leverkusen. Einzig ein Fehlpass von Exequiel Palacios sorgte für ein wenig Aufregung, weder Awoniyi noch Haraguchi konnten diese Möglichkeit allerdings ausnutzen (55.).

Nach etwas mehr als einer Stunde wurden die Berliner dann allmählich druckvoller. Zunächst brachte Kruse den eingewechselten Levin Öztunali in eine herausragende Schussposition, der Joker zögerte allerdings zu lange mit dem Abschluss (68.). Wenig später verpasste der ebenfalls eingewechselte Andreas Voglsammer eine Flanke von Öztunali nur knapp (69.).

Leverkusen war nun gefordert und reagierte in Person von Kerem Demirbay. Sein Schuss aus 25 Metern halbrechts segelte allerdings am linken Pfosten vorbei (76.). Nur kurz darauf bediente Diaby den lauernden Schick, der bei seinem Abschluss aus 14 Metern halblinker Position nur knapp über den Kasten zielte (78.).

In der Schlussphase hatte dann Union noch einmal die Chance, die Partie zu entscheiden. Nach Zuspiel des eingewechselten Kevin Behrens probierte der ebenfalls eingewechselte Cedric Teuchert es aus acht Metern und relativ spitzem Winkel, konnte Lukas Hradecky im Leverkusener Tor aber nicht überwinden (85.).

So blieb es schlussendlich beim leistungsgerechten 1:1-Unentschieden, mit dem beide Mannschaften zum Auftakt leben konnten.

Die Stimmen:

Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen): "Es war ein sehr intensives Spiel. Wir haben es gut gemacht. Wir haben ein bisschen gebraucht, um isn Spiel zu kommen. Wir sind natürlich nicht zufrieden mit einem Punkt, aber es ist nicht leicht hier. Wir können noch mehr Bewegung auf dem Platz schaffen, mehr Tiefenläufe. Aber ich würde sagen, wir haben sehr viel gut gemacht."

Timo Baumgartl (1. FC Union Berlin): "Die erste Halbzeit haben wir nicht unser Spiel durchbekommen. Wir waren im Ballbesitz zu unruhig. Ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir gesehen, was wir mit unseren Fans im Rücken anstellen können."

Der Tweet zum Spiel:

Nur für den Fall, dass es irgendjemand noch nicht mitbekommen hat…

Das fiel auf: Hohe Fehlerquote

Im ersten Spiel der neuen Bundesliga-Saison war beiden Mannschaften anzumerken, dass noch nicht alle Abläufe eintrainiert sind. Bei beiden Mannschaften häuften sich die Fehlpässe, Neuzugänge wie Odilon Kossounou und Mitchel Bakker bei Bayer 04 sowie Rani Khedira und Genki Haraguchi auf Seiten der Berliner wirkten logischerweise noch nicht vollständig integriert. Vor allem in der ersten Halbzeit schien Union Berlin im Ballbesitz überfordert, gab die Kugel durch unnötige Fehlpässe schnell wieder her und kam so kaum in gefährliche Situationen. Immerhin - beide Trainer wissen nun, woran sie vor den kommenden Partien noch arbeiten müssen.

Die Statistik: 17

Union Berlin ist zu Hause eine Macht und bewies dies nun erneut. Saisonübergreifend sind die Köpenicker nun seit 17 Spielen ungeschlagen an der Alten Försterei.

