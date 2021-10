Wolfsburg kam zunächst besser in die Partie und hatte auch die ersten Chancen. Nach einer Flanke von der linken Seite klärte die Abwehrreihe der Leverkusener die Kugel genau vor die Beine von Ridle Baku, der es mit einem Aufsetzer ins rechte Eck versuchte, allerdings an Lukas Hradecky scheiterte (8.). Kurz darauf wurde Lukas Nmecha in den Strafraum geschickt, doch auch seinen Schuss konnte Hradecky parieren. Den Abpraller legte der Angreifer für Aster Vranckx auf, der ebenfalls am Finnen scheiterte (10.).

Leverkusen wurde in der Folge aber besser und kam in der 20.Minute nach einem Konter ebenfalls gefährlich zum Abschluss. Amine Adli wurde von Florian Wirtz im Sechzehner bedient, sein Schuss ging aber knapp rechts vorbei. Nach einer Rudelbildung in der 28.Minute, nach einem harten Foul an Wirtz, gab es vier Gelbe Karten und die Partie wurde deutlich umkämpfter und Chancen wurden zweitrangig.

Die Wölfe kamen dann besser aus der Pause und schockte Bayer früh mit einem Doppelschlag. Der frisch eingewechselte Dodi Lukebakio setzte sich stark auf der linken Außenbahn durch und mit Glück landete seine Hereingabe bei Nmecha, der aus kürzester Distanz einschießen konnte (48.). Kurz darauf flankte der ebenfalls eingewechselte Paulo Otávio auf Nmecha, der jedoch an Hradecky hängen blieb. Den Schuss von Yannick Gerhardt konnte Piero Hincapié noch blocken, aber Maximilian Arnold schweißte den Ball in den linken Winkel (51.).

Wolfsburg stand in der Folge kompakt und lies kaum noch etwas zu. Leverkusen tat sich sichtlich schwer, ohne die beiden wichtigen Offensivakteure Moussa Diaby und Patrik Schick etwas zu kreieren. Nach einem Foul an Lucas Alario versuchte es Kerem Demirbay mit einem direkten Freistoß aus 18 Metern, blieb jedoch in der Mauer hängen (85.).

In der Nachspielzeit drehte die Werkself noch mal auf. Zunächst verfehlte Alario nach einer Flanke von Nadiem Amiri nur knapp das rechte Eck mit seinem Kopfball (90.+2). Nachdem sich Josuha Guilavogui und Maxence Lacroix bei einem langen Ball nicht einig wurden, tauchte Alario frei im Sechzehner auf und ging nach einem Trikotzupfer von Lacroix zu Boden. Deniz Aytekin entschied sofort auf Strafstoß und zeigte dem Franzosen die Rote Karte. Über die Entscheidung kann man diskutieren, Koen Casteels konnte den schlecht geschossenen Strafstoß von Alario allerdings parieren (90.+5).

Das fiel auf: Florian Kohfeldt entscheidet sein Debüt selbst

Schon die Startelf war eine mutige Entscheidung des neuen Wolfsburg-Trainers, der mit einer Dreierkette agierte, wobei Josuha Guilavogui als Innenverteidiger fungierte, was der Franzose bisher nur sehr selten gemacht hat. Offensiv konnte man einen Fortschritt im Vergleich zu den letzten Spielen unter Mark van Bommel erkennen, auch wenn es zum Ende des ersten Durchgangs abflachte. Zur Pause brachte er aber Paulo Otávio und Dodi Lukebakio die beide maßgeblich an den Treffern der Wölfe beteiligt waren. Insgesamt ein grundsolider, wenn auch nicht sonderlich attraktiver Auftritt der Wölfe, die beim Vierten der Tabelle einen 2:0-Sieg einfahren konnten.

Die Statistik: 4

Für den VfL Wolfsburg war es der vierte Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen in Folge. Zudem konnte ein Vereinsnegativrekord abgewendet werden, hätte man heute verloren, wäre es die vierte Niederlage in der Bundesliga in Folge gewesen. Damit hätte man die Serie aus der Saison 2003/04 egalisiert.

