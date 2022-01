Beeindruckt habe ihn schon immer "die Leichtigkeit in seiner Bewegung", sagte der 56-Jährige, der Sané in seiner Zeit als Bayern-Coach betreut hatte.

"Aber wenn ich jetzt sehe: Er verliert den Ball und geht sofort nach - das ist das, was wir erwarten und auch das, was die Fans von ihm verlangen", ist sich Flick sicher.

Zuerst mal sei es laut dem 56-Jährigen zudem wichtig, "dass der Spieler weiß, was das Trainerteam über ihn denkt. Da stimmt unser Bild mit dem von Julian Nagelsmann überein", so Flick: "Ich denke, dass viele Personen zu seiner Entwicklung beigetragen haben - allen voran Leroy selbst."

In dieser Saison stand Sané in 26 Spielen für den FC Bayern auf dem Platz. Dabei erzielte er elf Tore und gab ebenso viele Vorlagen. Zuletzt setzte den Nationalspieler wie viele seiner Münchener Teamkollegen eine Corona-Infektion außer Gefecht. Vor dem anstehenden Bundesliga-Wochenende kehrte er jedoch in den Kader zurück.

In der DFB-Elf absolvierte Sané seit der Europameisterschaft im vergangenen Jahr unter Flick zudem sechs von sieben möglichen Spielen (vier Tore).

