Fußball

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke fordert von Politik: "Brauchen mutige Entscheidungen"

Auf der Bilanz-Pressekonferenz von Borussia Dortmund fordert Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke mutige Entscheidungen der Politik in Bezug auf Corona-Beschränkungen. Er hofft, dass schon bald wieder deutlich mehr Zuschauer in die Stadien dürfen. Um dies zu erreichen, appelliert der BVB-Boss auch an die Fans, sich impfen zu lassen.

00:02:03, vor einer Stunde