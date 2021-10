BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken sagte in "Sport Bild" über Bradley Fink: "Wie Bradley sich in den vergangenen zwölf Monaten trotz der Corona-Pandemie entwickelt hat, ist beeindruckend."

Der Schweizer ist seit zwei Jahren bei den Schwarz-Gelben. 2019 wechselte er mit 16 Jahren vom FC Luzern nach Dortmund. Direkt in seinem ersten Jahr gelangen ihm für die U17 des BVB zwölf Tore in 18 Spielen. Dann wurde er jedoch wie der gesamte Fußball durch die Pandemie ausgebremst. Die Saison 2019/2020 wurde abgebrochen. Der Versuch, die Spielzeit 2020/2021 in Gang zu bringen, endete nach nur fünf Spielen im Oktober wieder.

Sportlich hat die Pause Fink offenbar nicht geschadet, wie seine aktuelle Torquote von 17 Treffern in 13 Partien belegt. Laut dem Bericht wird ihm intern der Aufstieg zu den Profis zugetraut.

Das liegt auch an U19-Trainer Mike Tullberg. "Mike hat ihm klar aufgezeigt, in welchen Bereichen er sich verbessern muss", erklärte Ricken: "Das war für Bradley nicht immer einfach, weil Mike fordernd und kritisch ist. Aber ihre Arbeit hat sich ausgezahlt."

BVB: Bradley Fink erzielt auch wichtige Tore

Zur beeindruckenden Quote von 1,31 Treffer pro Spiel kommt hinzu, dass Fink nicht nur sehr oft netzt, sondern auch wichtige Tore erzielt. Jüngstes Beispiel: Im U19-Derby gegen den FC Schalke 04 schoss der 18-Jährige das wichtige 1:0 und brachte den BVB auf die Siegerstraße. Am Ende gewannen die Dortmunder Junioren 4:0.

Und nicht nur seine Torquote erinnert an Erling Haaland. Auch körperlich sind durchaus Ähnlichkeiten festzustellen. Zum einen ist er mit 1,93 Meter fast genau so groß wie der norwegische Superstar (1,94 m) und zum anderen ist er laut "Sport Bild" während seiner Zeit in Dortmund deutlich schneller geworden.

Bei seinen technischen Fähigkeiten und der körperlichen Robustheit hat er demnach ebenfalls zugelegt.

Ricken lobt Finks Beidfüßigkeit: "Habe ich selten im Nachwuchs gesehen"

Besonders beeindruckt zeigte sich Ricken aber von Finks Beidfüßigkeit. "Ich habe im Nachwuchs selten einen Spieler gesehen, der mit beiden Füßen so abschlussstark ist wie Bradley", schwärmte der Champions-League-Sieger von 1997.

Auch der Konkurrenz sind Finks Qualitäten nicht verborgen geblieben. Angeblich soll sich der 1. FC Köln bereits im Sommer für den Schweizer U19-Nationalspieler (drei Tore in vier Spielen) interessiert haben. Doch der BVB wehrte die Avancen ab.

Fink hat in Dortmund einen Kontrakt bis 2023. Im Profikader stand er bisher noch nicht, allzu lange dürfte die Einladung von Cheftrainer Marco Rose aber nicht mehr auf sich warten lassen.

Vor allem dann, wenn der aktuell erneut verletzte Haaland tatsächlich bis ins kommende Jahr ausfallen sollte und das Dortmunder Lazarett sich nicht zeitnah lichtet, wäre Youngster Fink sicher eine von Rose gerne angenommene Alternative.

