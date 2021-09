Reus hatte nach dem 6:0: in der WM-Qualifikation gegen Armenien über Knieprobleme geklagt und war deshalb schon vor dem Spiel in Island (4:0) abgereist. Auch Giovanni Reyna (Zerrung) und Thomas Meunier (muskuläre Probleme) beendeten ihre Nationalmannschaftsreisen vorzeitig und drohen, in Leverkusen auszufallen.

Wie schlimm die Verletzungen der drei Spieler wirklich sind, ist jedoch noch offen. Laut "Kicker" soll es für Reus reichen, um am Samstag aufzulaufen. Natürlich besteht aber vor allem beim verletzungsanfälligen BVB-Kapitän ein gewisses Risiko, das die Verantwortlichen dazu bewegen könnte, den 31-Jährigen am Samstag keiner Belastung auszusetzen.

