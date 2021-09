Ganz unbeschadet, wie könnte es auch anders sein, hat Borussia Dortmund die Länderspielphase nicht überstanden. Nur allzu selten kehren beim BVB alle zu ihren Nationalmannschaften ausgesandten Spieler unversehrt zurück.

Auch die erste Unterbrechung der noch jungen Saison 2021/22 wird den Westfalen nicht allzu gut in Erinnerung bleiben. Mit Marco Reus, Thomas Meunier und Giovanni Reyna schlugen gleich drei Spieler angeschlagen vorzeitig wieder in Dortmund auf.

Während Trainer Marco Rose bei Kapitän Reus bereits Entwarnung geben konnte , müsse man bei Meunier noch abwarten. Sicher ausfallen, auch das verriet der 44-Jährige auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag, wird hingegen Youngster Reyna - und zwar nicht nur im Kracher gegen Bayer Leverkusen ( Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker ).

"Gio ist mit einer Muskelverletzung zurückgekommen und wird für die nächsten Spiele ausfallen. Wir hoffen, dass wir ihn dann zur nächsten Länderspielpause wieder zur Verfügung haben werden."

Giovanni Reyna kehrt verletzt zum BVB zurück Fotocredit: SID

Die Ausfalldauer des US-Amerikaners schätzt man beim BVB also auf rund einen Monat. Zeit, die nun vor allem Julian Brandt nutzen muss, um sich endlich im schwarz-gelben Ensemble festzuspielen.

Brandt: Neue Chance durch Reyna-Ausfall

Was Brandt prädestinieren würde, die durch Reyna kurzfristig freigewordene Stelle im Mittelfeld einzunehmen, wurde Rose auf der Pressekonferenz gefragt. Die Antwort des ehemaligen Gladbach-Coachs fiel kurz und knackig aus: "Das wir ansonsten nicht so viele Achter haben."

In der Tat wird es langsam eng im Mittelfeld der Borussia. Mit Thomas Delaney verabschiedete sich der perfekte Backup kürzlich in Richtung Sevilla, mit Thorgan Hazard und Emre Can fehlen zudem zwei weitere vielseitig einsetzbare Spieler verletzungsbedingt.

Es scheint also beschlossene Sache, dass Brandt gegen seinen ehemaligen Klub in der Startelf stehen wird. Das tat er auch zu Beginn dieses Jahres, als er ausgerechnet in der BayArena bei der 1:2-Niederlage des BVB sein erstes Saisontor schoss. Und natürlich sei Brandt nicht nur deshalb Roses erste Wahl nach dem Reyna-Aus, weil es ihm an echten Alternativen fehle.

Julian Brandt, Borussia Dortmund Fotocredit: Getty Images

"Das würde Jule nicht gerecht werden", so Rose, der darauf bestand, dass der 25-Jährige einfach "gut drauf" sei. "Jule hat eine hervorragende Vorbereitung gespielt, musste dann für 14 Tage in Quarantäne. Jetzt hat er wieder 14 Tage Training und Spieleinsätze in den Beinen. Dementsprechend wünschen wir uns, dass Jule einer derjenigen sein kann, die für Gio einspringen. Es wäre toll, wenn er seine Form der Vorbereitung bestätigt und auf den Platz bringt."

Die Qualitäten von Brandt sind hinlänglich beschrieben, aber während seiner nun knapp zweieinhalb Jahre in Dortmund zu selten aufgeblitzt. "Er ist ein hervorragender Fußballer mit großer Dynamik. In der Vorbereitung hat er dazu stark gegen den Ball gearbeitet", beschreibt Rose und deutet damit bereits an, wie es der ehemalige Leverkusener beim BVB auch dauerhaft ins Team schaffen kann.

Julian Brandt: Malocher statt Freigeist

Bislang war es das große Manko im Spiel des gebürtigen Bremers: das Spiel gegen den Ball. Zuweilen konnte er diese Schwäche durch gelungene Offensivaktionen kaschieren. Brandt sieht sich als Freigeist auf dem Platz, kann mit Dienst nach Vorschrift nicht viel anfangen. "Es lockt mich, auf dem Spielfeld Sachen zu machen, wo jeder sagen würde: 'Nee, ich gehe jetzt lieber den sicheren Weg.' Das mag ich nicht so", sagte der 25-Jährige kürzlich in einem Feature bei "DAZN".

Und weiter: "Wenn ein Trainer zu mir kommt und sagt: Du spielst da, auf der Position, du machst aber genau das, du musst nach den Abläufen und nach dem Muster spielen - das wäre für mich der Horror! Das wäre ganz schlimm."

Julian Brandt (l.) und Marco Reus Fotocredit: Getty Images

Doch seit es spielerisch nicht mehr läuft, liefert Brandt kaum noch Argumente, ihn mit solcherlei Freiheiten auszustatten. Um es zurück ins Rampenlicht zu schaffen, muss er über eine Disziplin kommen, die ihm nicht so liegt: über den Kampf. Malocher statt Freigeist.

Rose will Brandt helfen

Brandt steckt, so deutlich muss man es sagen, seit zweieinhalb Jahren in der Abwärtsspirale. Seinen Platz in der Nationalmannschaft verlor er noch unter Jogi Löw, zum Neustart unter Hansi Flick spielte er ebenfalls keine Rolle. Das drückt aufs Gemüt.

Rose ist sich der kniffligen Situation um seinen Mittelfeldmann bewusst. "Wir müssen jetzt gemeinsam nach dem schwierigen Jahr, das er hatte, daran arbeiten, dass wir ihm vertrauen und er sich selbst vertraut", sagte Rose im Juli gegenüber der "Ruhr Nachrichten".

Und weiter: "Da muss viel von ihm kommen, das ist klar. Wir werden ihn fordern, fördern und eine gute Position für ihn finden." Die zu findende Position liegt nun wohl im linken Mittelfeld, dort wo bislang Reyna überzeugte. Bis der US-Amerikaner zurückkehrt dürfte Brandt dort das eine ums andere Mal in der Startelf auftauchen.

Aber auch nach Rückkehr der Verletzten muss der Anspruch des Blondschopfs sein, regelmäßig in der Startelf des BVB zu stehen. Oder wie Rose es im Sommer formulierte: "Am Ende muss und wird er sich dem Konkurrenzkampf stellen und wenn er spielen will, auch Leistung bringen. Das liegt in der Natur der Dinge."

