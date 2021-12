Der Kracher in Dortmund ist auch das Duell der beiden Torjäger Haaland gegen Robert Lewandowski. Haaland hatte in den vergangenen Wochen mit Problemen am Hüftbeuger zu kämpfen, wurde zum Spitzenspiel aber rechtzeitig wieder fit.

Während Dortmund auf Thorgan Hazard, Giovanni Reyna und Youssoufa Moukoko verzichten muss, können aufseiten der Bayern unter anderem Joshua Kimmich, Eric Maxim Choupo-Moting sowie Josip Stanisic nicht mitwirken.

Das sind die Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can - Bellingham, Dahoud - Brandt - Haaland, Reus

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernández, Davies - Goretzka, Tolisso - Coman, Müller, Sané - Lewandowski

