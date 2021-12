Die Debatte zwischen Schiedsrichter Felix Zwayer und dem BVB geht in die nächste Runde.

Nach deutlicher Kritik von Hans-Joachim Watzke am Dienstag legt nun auch Sportdirektor Michael Zorc gegen den Unparteiischen nach.

Der 59-Jährige lehnt ein klärendes Gespräch mit Zwayer ab: "Ich habe die gleiche Haltung wie Aki Watzke. Die Basis eines Gesprächs ist nicht gegeben, wenn Vertraulichkeit nur von einer Seite erwartet wird."

Vorher hatte der Unparteiische in einem Schreiben ein Gespräch mit Jude Bellingham angeboten.

Watzke bemängelte hier, dass die Vertraulichkeit fehle: "Wenn der Herr Zwayer mir oder Michael Zorc ein Schreiben schickt und darin ein Gespräch anregt, kann man darüber diskutieren. Aber wenn ich das gleiche dann schon eine Stunde später in den Medien lese, dann muss ich ehrlich sagen, brauche ich keine Gespräche mit irgendwem führen", so der 62-Jährige gegenüber "Amazon Prime".

BVB bemängelt fehlende Diskretion

Nach umstrittenen Entscheidungen des Schiedsrichters hatte Bellingham heftige Kritik an Zwayer geäußert: "Du gibst einem Schiedsrichter, der in Spielmanipulationen verwickelt war, das wichtigste Spiel Deutschlands. Was erwartest du?", so der 22-Jährige unmittelbar nach dem Spiel gegen den FC Bayern.

Nach einem Urteil des DFB-Sportgerichts hatte der Profi eine Rekordstrafe in Höhe von 40.000 Euro erhalten, eine Sperre blieb aus.

Auch Zorc zeigte sich im Nachgang an das Spiel enttäuscht von der Spielleitung des 40-Jährigen: "Er wurde leider dem Niveau des Spiels nicht gerecht. Er war überfordert. Es war ein tolles Topspiel, das durch den Schiedsrichter entschieden wurde."

Das Thema will der BVB aber nun beenden, die Verantwortlichen sind an keinem Austausch mehr interessiert: "Das Thema ist durch und erledigt", so der Sportdirektor.

