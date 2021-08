Fußball

BVB: Freiburg-Trainer Christian Streich kommt bei Dortmund-Torjäger Erling Haaland ins Schwärmen

Am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) trifft der SC Freiburg auf Borussia Dortmund. Trainer Christian Streich entpuppt sich als Fan von BVB-Star Erling Haaland und erklärt, was den Norweger so besonders macht.

00:01:26, vor 6 Minuten