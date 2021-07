Der BVB reist am Freitag ins Trainingslager nach Bad Ragaz. Der niederländische Nationalspieler soll nach absolviertem Medizincheck so schnell wie möglich in die Schweiz nachkommen.

Sancho wird zum englischen Rekordmeister Manchester United wechseln. Der Transfer wird dem BVB mindestens 85 Millionen Euro einbringen.

(SID)

