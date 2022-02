Den norwegischen Stürmer würde Marco Reus gern auch in Zukunft beim BVB sehen. "Ich würde sagen: 'Bleib bei uns, hier hast du alles, was du benötigst, um dich weiterzuentwickeln'. Hier kann er Champions League spielen, Tore schießen, sich maximal gewertschätzt fühlen", sagte Reus in einem Interview mit der "Bild am Sonntag".

Haaland steht im Fokus mehrer europäischer Spitzenklubs, für 75 Millionen Euro kann er den BVB verlassen. Er müsse selbst entscheiden, was sich für ihn gut anfühle. "Es wäre sehr schade, wenn er ginge, aber auch dann würde es weitergehen und wir würden als Kollektiv wieder Lösungen finden."

An diesem Prozess möchte Reus selbst noch lange teilhaben. Er habe Spaß daran, die Mannschaft aufs Feld zu führen. "Es ist ja bekannt, dass ich mich hier sehr wohlfühle und mir dieser Verein sehr wichtig ist", sagte er.

Gespräche zwischen ihm und Borussia Dortmund habe es aber noch nicht gegeben. Sein Vertrag läuft 2023 aus. Mit dem BVB hat Reus zweimal den DFB-Pokal gewonnen.

