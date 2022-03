Für den BVB sei vielleicht "ein Neuanfang das Beste, damit man sich nicht auch im nächsten Jahr gegen drittklassige Teams blamiert und die Meisterschaft im Februar entschieden ist", so Lothar Matthäus.

Dortmund ist in der Champions League, im DFB-Pokal und in der Europa League in dieser Saison krachend gescheitert.

In der Liga hat der BVB zehn Spieltage vor Saisonende acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München.

Am Sonntag (15:30 Uhr im Liveticker ) spielt Dortmund beim 1. FSV Mainz 05.

