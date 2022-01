Neues Jahr, neues Glück: Nach einer Adventszeit voller Enttäuschungen schöpft Borussia Dortmund neuen Mut. "Dortmund soll für Fußball stehen, der etwas ausstrahlt", verkündete Trainer Marco Rose vor dem kniffligen Rückrundenstart bei Eintracht Frankfurt am Samstag ( 18:30 Uhr im Liveticker ) angriffslustig.

Doch der Weg dorthin ist steinig. Nach nur vier Punkten aus vier Spielen im Dezember ist der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter Bayern München auf neun Punkte angewachsen. Auch mit der "spielerischen Darbietung" sei er "zuletzt unzufrieden" gewesen, so Rose. Jetzt gehe es darum, eine "gute Balance" zu finden und "Ergebnisse" zu holen.

Ad

Dafür forderte der 45-Jährige von seiner Mannschaft eine bessere Defensivleistung als in der Hinrunde. "Wir müssen unser eigenes Tor konsequenter verteidigen. Wir wollen weniger Gegentore bekommen. Das ist der wichtigste Punkt", sagte Rose nach 26 Gegentreffern in den 17 Hinrundenspielen.

Bundesliga Trotz Impfdebatte: Effenberg hält Kimmich für künftigen DFB-Kapitän VOR EINER STUNDE

Besonders in die Pflicht nahm der BVB-Coach in diesem Zusammenhang Abwehrchef Mats Hummels. "Ich erwarte, dass er Verantwortung übernimmt", sagte Rose.

Rose über Hummels: "Erwarte, dass er auf anderem Niveau startet"

Rio-Weltmeister Hummels hatte zuletzt immer wieder mit Problemen an der Patellasehne zu kämpfen. "Ich erwarte, dass er auf einem anderen Niveau in die Rückrunde startet als in die Vorrunde. Da war er verletzt, hatte Probleme", sagte Rose, der in Frankfurt auf die Innenverteidiger Manuel Akanji (nach Knie-OP) und Dan-Axel Zagadou (COVID-19) verzichten muss.

In Frankfurt werden die Schwarz-Gelben gleich auf eine harte Probe gestellt. "Frankfurt ist sehr stabil und hat sich über Monate Automatismen erarbeitet", lobte Rose die Hessen und fügte an: "Da kommt viel Wucht und Energie, aber auch viel fußballerische Qualität. Da müssen wir bereit sein."

Bereit war der BVB oft in dieser Saison, auch beim furiosen 5:2 im Hinspiel. Doch im Laufe der Vorrunde wurden die Leistungen immer schwankender, auch aufgrund einer langen Ausfallliste. Die ewige Mentalitätsdebatte kann Rose nicht mehr hören: "Wir haben kein Problem mit der Einstellung. Es geht aber um Haltung. Das ist etwas anderes."

BVB hofft auf schnelle Entscheidung bei Haaland

Nach der kurzen Winterpause hätten sich seine Spieler "gut erholt" präsentiert. Die freien Tage seien "gut für den Kopf" gewesen. Das trifft auch auf Erling Haaland zu. "Er kam gut gelaunt zurück und ist hochmotiviert", berichtete Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.

Die Debatte um einen möglichen Wechsel des norwegischen Sturmjuwels soll den DFB-Pokalsieger wenn möglich nicht die gesamte Rückrunde über begleiten. "Wir werden uns mit Erling und seinem Team in den nächsten Wochen zusammensetzen und die Situation intensiv besprechen", sagte Kehl: "Es wäre gut, wenn sich eine Entscheidung nicht ewig hinauszieht."

Julian Brandt (l.) mit Topstürmer Erling Haaland Fotocredit: Getty Images

Kehl hofft dabei weiter auf einen Verbleib des Torjägers: "Die Situation ist sehr klar, er hat die Möglichkeit auszusteigen. Es gibt sicherlich noch ein paar Gründe, warum Erling Haaland bei Borussia Dortmund sehr gut aufgehoben ist und warum wir als Klub für ihn weiterhin eine sehr gute Option sein können."

Haaland besitzt in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Im Sommer kann er aber für eine Ausstiegsklausel von kolportierten 75 Millionen Euro wechseln.

BVB gibt Kampf um die Meisterschaft noch nicht auf

Angesichts des Rückstands auf die Spitze geht es für den BVB in erster Linie darum, "die Champions League auch zu sichern", so Kehl. Man habe aber "den Kampf in der Liga und allen anderen Wettbewerben noch nicht aufgegeben". Dieser beginnt in Frankfurt.

Dabei fehlen Akanji (nach Knie-OP), die positiv auf das Coronavirus getesteten Zagadou und Marius Wolf sowie Giovanni Reyna. Der US-Nationalspieler hat nach langer Verletzungspause erst wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert.

Das könnte Dich auch interessieren: "Scheiß auf die Umstände": So will Bayern dem Corona-Chaos trotzen

(SID)

#SotipptderBoss: Omikron macht dem FC Bayern zu schaffen

Bundesliga Falls Coman geht: Dembélé angeblich als Nachfolger im Gespräch VOR 18 STUNDEN