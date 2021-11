Es folgte die verbale Keule gegen die eigene Mannschaft - und zudem, das war bemerkenswert, Kritik am System des Trainers : "Wir haben in der zweiten Halbzeit auf Viererkette umgestellt. Das liegt uns deutlich besser, weil wir da viel aktiver sind als in der Fünferkette. Zudem haben wir in der Fünferkette einen Mann weniger im Zentrum, der mit uns pressen kann. Damit kommen wir gar nicht klar, das muss man ganz klar sagen", meinte der BVB-Kapitän.

Was sein Trainer anders sah. Die Grundordnung sei das eine, "die Bewegung in der Grundordnung ist das andere. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht so gut umgesetzt. Es ist keine Frage des Systems. Die Diskussion erübrigt sich", konterte Rose auf der Pressekonferenz nach dem Spiel mit Bestimmtheit.

Die Debatte war hiermit eröffnet. Auch der ehemalige BVB-Verteidiger Jürgen Kohler meldete sich zu Wort und sprang Rose zur Seite: "Die Systemfrage ist für mich total überbewertet, weil am Ende des Tages die Spieler den Unterschied ausmachen. An dem Tag war Leipzig einfach galliger und giftiger. Da müssen sich die Spieler hinterfragen und nicht das System hinterfragen. Das ist das Entscheidende”, sagte der Champions-League-Sieger von 1997 gegenüber "Spox".

Fakt ist: Es brodelt beim BVB - weil (mal wieder) zu viel schiefläuft.

Dortmund im Herbst 2021: Nicht Fisch, nicht Fleisch

FC Bayern, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Ajax Amsterdam (x2), RB Leipzig. Das sind die Vereine, gegen die Rose seit seinem Amtsantritt im Sommer 2021 verloren hat.

18 Spiele in vier Wettbewerben hat Rose in der sportlichen Hauptverantwortung bei Schwarz-Gelb absolviert. Verloren hat er sechs, dem stehen zwölf Siege gegenüber. Das macht eine Siegquote von 66,6 Prozent.

In der Liga reicht es damit nach elf absolvierten Spieltagen für Rang zwei, vier Punkte hinter dem FC Bayern. Im DFB-Pokal ist das Achtelfinale gebucht, in der Champions League wartet ein Endspiel um die K.o.-Phase am 24. November bei Sporting ( ab 21:00 Uhr im Liveticker ).

Marco Rose im Gespräch mit Marco Reus und Julian Brandt Fotocredit: Getty Images

Eigentlich nicht schlecht, aber eben auch längst nicht gut genug für die Ansprüche, die seit Jahren beim BVB gestellt werden. Dass Rose aufgrund dieser Bilanz in der Kritik steht, ist einerseits den Gepflogenheiten des Geschäfts geschuldet, auf der anderen Seite aber schwer zu rechtfertigen, wenn man etwas genauer hinschaut.

Schließlich könnte der BVB angesichts der personell durchaus dramatischen Lage noch deutlich schlechter dastehen.

BVB: Verletzungen über Verletzungen

Marcel Schmelzer (Knie-OP), Mateu Morey (Kreuzbandriss), Giovanni Reyna (Muskelverletzung), Mo Dahoud (Innenbanddehnung im Knie), Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss), Erling Haaland (Hüftbeuger), Nico Schulz (Muskelfaserriss), Emre Can (Muskelverletzung), Marius Wolf (Oberschenkelverletzung) fallen derzeit aus.

Zuvor erwischte es schon Thomas Meunier (Corona), Thorgan Hazard (Sprunggelenk), Julian Brandt (Corona, Muskelverletzung), Mats Hummels (Patellasehne), Youssoufa Moukoko (Muskelverletzung), Gregor Kobel (Blessur nach Zusammenprall mit Pfosten) und Marco Reus (Knieprobleme).

Spieler Verpasste Pflichtspiele 2021/22 Marcel Schmelzer 69 Mateu Morey 48 Giovanni Reyna 13 Mo Dahoud 8 Raphael Guerreiro 7 Erling Haaland 5 Thomas Meunier 5 Thorgan Hazard 5 Nico Schulz 5 Julian Brandt 5 Youssoufa Moukoko 4 Emre Can 3 Mats Hummels 1 Marius Wolf 1 Marco Reus 1 Gregor Kobel 1

Dass der BVB angesichts dieser Ausfälle noch immer recht schwungvoll auf drei Hochzeiten tanzt, kann durchaus als Erfolg gewertet werden. Auch der Rückstand von vier Punkten auf den FC Bayern, der im DFB-Pokal übrigens mit 0:5 bei Borussia Mönchengladbach unterging, wirkt mit Blick auf diese Statistik nachvollziehbar.

Immer wieder muss Rose aufgrund neuer Verletzungsmeldungen umplanen, muss Spielern neue Rollen zuordnen und kreativ werden. So tauchte Thorgan Hazard in Leipzig in der zweiten Hälfte auf der Linksverteidigerposition auf - und machte seine Sache, Reus' Kritik zum Trotz, durchaus ordentlich.

Thorgan Hazard trifft gegen den 1. FC Köln mit dem Kopf Fotocredit: Getty Images

"Hätte ich gewusst, dass Toto (Hazard, Anm. d. Red.) so gut hinten links verteidigen kann, hätten wir vielleicht von Anfang an so gespielt", räumte Rose nach der Niederlage in seiner Heimatstadt ein - was wiederum Steffen Effenberg nicht hören wollte.

"Wenn Rose sagt, dass Hazard einen guten Linksverteidiger abgegeben hat, dann muss ich sagen, da blutet mir das Herz", schrieb der ehemalige Bundesliga-Spieler in seiner "Sport1"-Kolumne: "Wenn ich so einen kreativen Spieler als linken Verteidiger aufbiete - so einen stellst du doch nicht nach hinten."

Malen gibt Rätsel auf: Daran muss sich Rose messen lassen

Keinen Plan B, das wird mit jedem Spiel deutlicher, gibt es auf der Stürmerposition, wenn Haaland fehlt. Der Norweger ist schlicht der Ausnahmespieler der Schwarz-Gelben, erzielte in seinen zehn Pflichtspieleinsätzen in diesem Jahr wettbewerbsübergreifend 13 der 38 BVB-Tore.

Gehofft hatte man, dass Königstransfer Donyell Malen, der im Sommer für rund 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven ins Ruhrgebiet wechselte, den Stürmer hier und da entlasten kann - bislang schafft er das nicht.

Donyell Malen Fotocredit: Imago

Auch Rose legte den Finger in die Wunde: "Für Donny geht es darum, sich an die Bundesliga zu gewöhnen, an das Tempo, an die Physis. Aber er muss auch an seinem Mindset arbeiten. Es ist wichtig, dass er auch gegen den Ball viel Energie aufwendet, um dadurch in andere Situationen zu kommen."

Es ist eine von Roses Aufgaben, dem 22-Jährigen genau dieses Mindset zu vermitteln. Ob er das hinbekommt oder eben nicht, daran wird er sich messen lassen müssen.

Dem Trainer nun aber die komplette Schuld für die Inkonstanz der vergangenen Wochen in die Schuhe zu schieben, ist schlicht und ergreifend unangebracht.

