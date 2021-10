Fußball

BVB - Marco Rose weist Team-Verantwortung für Verletzungen von Haaland und Co. zurück

Borussia Dortmund hat derzeit mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen. Nun hat Trainer Marco Rose sein Team auf der Pressekonferenz im Vorfeld des DFB-Pokalspiels gegen den FC Ingolstadt in Schutz genommen. Der 45-Jährige kann in seinen medizinischen Abteilungen keine "wahnsinnigen Fehler" entdecken. Dennoch versuche man, sich auch in diesen Punkten stetig weiterzuentwickeln.

00:02:29, vor einer Stunde