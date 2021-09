In der 27. Spielminute gab Donyell Malen im tosenden Vodafone Park zu Istanbul eine Geschmacksprobe ab, präsentierte die Qualität, die ihn im Sommer so begehrt gemacht hatte.

Mit einem unwiderstehlichen, kraftvollen Antritt setzte er sich gegen gleich zwei türkische Widersacher durch, schüttelte das Duo einfach ab und behielt vor Besiktas-Torhüter Ersin Destanoglu die Übersicht für seinen Teamkollegen Erling Haaland. Entgegen der allgemeingültigen Naturgesetze knallte der Norweger die Kugel jedoch nicht ins Netz, sondern auf den Oberrang. Der sonst so zuverlässige Dauerknipser hatte Malen um dessen ersten Scorerpunkt im BVB-Dress gebracht.

Am Ende nicht der Rede wert, Borussia Dortmund entführte dennoch drei Punkte aus der Bosporus-Metropole (2:1) und feierte somit einen gelungenen Auftakt in die neue Champions-League-Saison.

Trotz der vergebenen Haaland-Chance war der Abend auch aus Malens persönlicher Sicht ein gelungener.

Rose fordert Geduld mit Malen

70 Minuten durfte der Neuzugang, der im Sommer für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven kam, mitmischen. Siebenmal ging er ins Dribbling, siebenmal ging er aus seinen Duellen als Sieger hervor, insgesamt gewann Malen rund 62 Prozent seiner Zweikämpfe. Es war der wohl beste Auftritt des Niederländers, der auf lange Sicht Jadon Sanchos Abgang gen Manchester vergessen machen soll.

Bis dato, in seinen ersten sechs Pflichtspiel-Einsätzen, hatte er die Bindung zu den Mitspielern noch weitestgehend vermissen lassen. Vollkommen nachvollziehbar, immerhin wechselte der 22-Jährige erst zum Ende der Vorbereitung nach Dortmund . Nach anderthalb Monaten erwartet wohl niemand Wunderdinge - auch Trainer Marco Rose nicht.

"Man muss so einem Spieler Zeit geben und darf nicht immer nur auf das Preisschild schauen und glauben, dass er vom ersten Spiel an die Tore reinhämmert", sagte Rose vor dem Duell mit Besiktas und ergänzte: "Wir geben ihm die nötige Zeit, fördern und fordern ihn."

Ein Vorhaben, das der BVB-Coach am Freitagmittag noch einmal untermauerte und sogar ein Lob für den Offensivmann bereithielt. "Donny zeigt in Ansätzen immer wieder, zu was er in der Lage ist. In Istanbul hatte er eine Szene, in der er seinen Gegenspielern mit nur einer Finte fünf Meter abgenommen hat", erklärte der ehemalige Gladbacher auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Begegnung mit Union Berlin am Sonntag (17:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport).

Rose wird deutlich: "Das ist eine klare Forderung von mir"

Allerdings wurde Rose in Bezug auf Malen auch sehr deutlich, kommunizierte ganz klar, in welchen Bereichen er sich noch mehr von dem 15-maligen Nationalspieler erhofft. "Es geht darum, dass er über 90 Minuten stabil bleibt und dass er sich an das höhere Niveau gewöhnt", so Rose: "Donny muss besser gegen den Ball werden, das ist eine klare Forderung von mir, der er sich stellen muss, wenn er auf Dauer Stammspieler in dieser Mannschaft sein will." Rose abschließend: "Daran arbeiten wir, wir geben ihm auch die Zeit. Aber es ist eine klare Forderung."

Immerhin: Roses Forderungen scheinen bei Malen nicht auf taube Ohren zu stoßen. Ende August hatte der Übungsleiter bereits die körperlichen Defizite des Neuankömmlings moniert: "Er selbst weiß auch, dass er im Moment noch nicht in dem physischen Zustand ist, den es braucht, um dieses Spiel zu spielen", zitierten die "Ruhr Nachrichten".

Gegen Istanbul war eine diesbezügliche Steigerung definitiv auszumachen, in Ansätzen zeigte er, dass er zum viel zitierten Unterschiedsspieler avancieren kann. Aber nur dann, wenn ihm die nötige Zeit eingeräumt wird, nur dann, wenn er sich die neuerlichen Forderungen seines Trainers intensiv zu Herzen nimmt.

