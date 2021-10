Marco Rose analysierte den glanzlosen Pflichtsieg nüchtern, aber erleichtert. "Das war eine gelungene Reaktion", sagte der Trainer von Borussia Dortmund nach dem 3:1 (2:0) bei Arminia Bielefeld, einem Ergebnis, mit dem er "sehr gut leben konnte".

Allerdings war das Fehlen von Erling Haaland trotz der drei Treffer auf der Alm unübersehbar. Ohne den verletzten Ausnahmestürmer, der wegen einer Hüftbeugerverletzung "ein paar Wochen" ausfallen wird, kam der Offensivmotor der Schwarz-Gelben nie ins Rollen. Bleibt dies so, dürfte es schwer werden, den Druck auf Spitzenreiter Bayern München aufrechtzuerhalten.

So konnte etwa Donyell Malen auch in Ostwestfalen nicht glänzen. Rose bot den niederländischen Neuzugang wie erwartet als Haaland-Vertreter auf. Abgesehen von zwei guten Chancen zu Beginn des Spiels tauchte der 22-Jährige aber ab, auch wenn ihm das Engagement nicht abzuschreiben war.

"Donny hat richtig gute Ansätze, er muss sich aber noch an die Physis in der Bundesliga gewöhnen, um sich durchzusetzen", sagte Rose in der "ARD: "Wir arbeiten dran, dass er irgendwann über 90 Minuten marschieren kann."

BVB vor Bewährungsprobe ohne Superstar Haaland

Es wird allein in den kommenden zwei Wochen reichlich Gelegenheiten dazu geben, die den personell angeschlagenen BVB mehr fordern werden als die harmlose Arminia. Das Pokalspiel gegen den FC Ingolstadt am Dienstag (20:00 Uhr im Liveticker) zählt noch nicht dazu. Wohl aber die Bundesliga-Partien gegen den 1. FC Köln (30. Oktober) und RB Leipzig (6. November). Dazwischen kommt am 3. November noch Ajax Amsterdam, das die Schwarz-Gelben unter der Woche mit 4:0 gedemütigt hatte, nach Dortmund.

Für den BVB sind das echte Bewährungsproben ohne Haaland , der erst kürzlich von einer Oberschenkel-Verletzung zurückgekehrt war. Rose ist spürbar um Gelassenheit bemüht. "Wir haben schon Möglichkeiten", sagte der BVB-Coach und verwies neben Malen auf Ansgar Knauff, Steffen Tigges und Youssoufa Moukoko, der bald zurückkehren soll. Das Quartett ist in der Bundesliga allerdings noch torlos, was besonders bei Malen schmerzt.

Rose hadert trotz Sieg: "Hätte mir gewünscht, dass wir mal zu Null spielen"

Die Tore auf der Alm mussten andere erzielen. Emre Can (31./Foulelfmeter) und Mats Hummels (45.), der nun 14 Bundesliga-Spielzeiten am Stück getroffen hat, ebneten vor der Pause den Weg. Jude Bellingham (72.) sorgte mit seinem Tanz durch die Arminia-Abwehr zu Beginn der Schlussphase für die Vorentscheidung. Dass kurz vor Schluss Fabian Klos (87./Foulelfmeter) verkürzte, wurmte Rose: "Ich hätte mir gewünscht, dass wir mal zu Null spielen."

Torhüter Gregor Kobel, der zur Pause raus musste, dürfte sich derweil nur kurz auf der langen Dortmunder Verletztenliste befinden. "Er ist mit dem Oberschenkel gegen den Pfosten geprallt und der Muskel hat in der Pause zugemacht", sagte Rose und ergänzte schmunzelnd: "Ich hoffe, dass die Verletzung keine Erling-Züge annimmt."

