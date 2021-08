Fußball

BVB-Trainer Marco Rose schwärmt von Top-Talent Jude Bellingham: "Froh, dass wir ihn haben"

Teenager Jude Bellingham trug sich beim 3:2-Sieg gegen TSG Hoffenheim in die Torschützenliste ein. Borussia-Dortmund-Trainer Marco Rose findet, dass er in seinem jungen Alter viel mitbringt. Die Schwarz-Gelben seien "froh", den jungen Engländer in ihrer Mannschaft zu wissen. Allerdings habe der Youngster laut Rose auch noch Luft nach oben.

00:00:42, vor einer Stunde