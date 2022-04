Durch die Niederlage in München ist klar: Der BVB schaut in Sachen Meisterschaft zum zehnten Mal in Folge in die Röhre, der Titel wird erneut deutlich südlicher gefeiert.

Eine Erkenntnis, die Trainer Marco Rose nach dem Spiel zu einem ersten schonungslosen Saisonfazit bewog.

"Wolfsburg letzte Woche (6:1, Anm. d. Red.) war für uns das einzige Highlightspiel dieses Jahr - da hat alles gepasst. Ansonsten Pokal raus, Champions League raus, Zuschauer erst spät dazugekommen. Es ist in Summe eine wenig zufriedenstellende Saison für uns", stellte der BVB-Coach bei "Sky" klar.

Rose: BVB macht zu viele Fehler

Gegen Bayern sei sicher mehr drin gewesen, die Niederlage gehe aber in Ordnung. "Wir haben keine Abschlüsse gehabt. Und das gibt dann auch kein gutes Gefühl. Dazu machen wir mal wieder einen ganz einfach Fehler und legen dem Gegner das 2:0 auf", spielte Rose auf den Fehler von Dan-Axel Zagadou vor dem zweiten Gegentor an.

"Fakt ist: Wenn wir weniger Fehler gemacht hätten, hätten wir weniger Gegentore und möglicherweise mehr Punkte. Dann wären wir vielleicht hier heute hergefahren und wären tatsächlich in Schlagdistanz gewesen", meinte er weiter.

In Sachen Konstanz seien die Bayern dem BVB weiter Meilenweit voraus, musste auch Kapitän Marco Reus zugeben. "Wir haben acht Niederlagen - das ist zu viel. Dann brauchen wir nicht darüber reden. Wir waren nicht gut genug, das muss man ganz klar sagen. Sie waren auch heute konsequenter als wir. Wir haben es einfach nicht durchgezogen", sagte der 32-Jährige.

Reus kritisiert schonungslos

Bayern habe "schon auch mehr Torchancen" als Dortmund gehabt. "Und wenn man sich die Gegentore anschaut, passiert dasselbe wie über die ganze Saison hinweg: individuelle Fehler", kritisierte der BVB-Kapitän.

Man sei "im letzten Drittel zu ungefährlich" gewesen und lade "hinten den Gegner ein". So habe man auch nichts an der Spitze der Tabelle zu suchen.

Ein Umstand, an dem sie beim BVB bis zur kommenden Saison arbeiten wollen. Rose: "Es ist unser Anspruch, dass mehr drin ist."

Mehr zumindest als 2021/22.

