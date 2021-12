Die Rechtfertigung von Frank Willenborg brachte Christian Streich nur noch mehr auf die Palme. "Er hat zu mir gesagt, er habe es nicht gesehen - deshalb konnte er es nicht pfeifen", haderte der erboste Trainer des SC Freiburg nach dem 1:2 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim mit dem Schiedsrichter: "Aber jeder hat es gesehen. Das ist ja Wahnsinn."

Der "Wahnsinn" im badischen Derby der Fußball-Bundesliga spielte sich jenseits der 90. Minute ab und hatte großen Anteil am Ausgang. Willenborg (Osnabrück) verweigerte den Freiburgern nach einem Trikotzupfer an Lucas Höler einen Freistoß. Daraus entwickelte sich die Schlusssequenz mit dem entscheidenden Treffer von TSG-Verteidiger Chris Richards nach einer Ecke in der vierten Minute der Nachspielzeit.

"In der Situation vor dem Eckball wird Lucas Höler im Mittelfeld runtergerissen, aber es gibt danach Freistoß für Hoffenheim. Ich habe Verständnis für viele Dinge - aber da hört es auf", wetterte Streich: "Wenn man das nicht sieht, dann wird es schwierig. Alles, was Recht ist - Entschuldigung, aber da fehlt mir jegliches Verständnis."

Verständnis für Streich ("Wenn ein Spiel so entschieden wird, ist es doppelt bitter") hatte immerhin dessen Gegenüber Sebastian Hoeneß. "Ich kann der Auffassung von Christian folgen", sagte der Hoffenheimer Coach: "Ich wäre in seiner Position auf dem gleichem Standpunkt."

Grifo scheitert per Strafstoß an Baumann

Einen anderen Standpunkt brachte dagegen der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann aus dem "Sky"-Studio ins Spiel. "Solche Szenen passieren. Das gehört zum Fußball dazu", sagte der Vize-Weltmeister von 2002: "Die Freiburger hatten danach noch die Chance, die Ecke besser zu verteidigen."

Der Rummel um das letzte Tor in einer grundsätzlich ausgeglichen Partie änderte ohnehin nichts mehr daran, dass die TSG mit dem vierten Sieg in Folge die Freiburger in der Tabelle überholt hat. Nun belegen die Hoffenheimer (26 Punkte) vor den Breisgauern (25 Zähler) den letzten freien Champions-League-Platz.

Das liegt auch daran, dass der frühere Hoffenheimer Vincenzo Grifo den früheren Freiburger Oliver Baumann bei seinem Foulelfmeter in der 62. Minute nicht überwinden konnte. Nach den Treffern von David Raum für die TSG (3.) und Nico Schlotterbeck (21.) für den SC (21.) hätte ein Tor vom Punkt die Gastgeber vor den 750 erlaubten Zuschauern in Führung gebracht.

"Das ist sehr, sehr bitter. Es tut mir total Leid", gab der geknickte Grifo zu Protokoll. Ganz anders war die Stimmungslage bei den Gästen, die am Mittwoch im Spitzenspiel beim Tabellendritten Bayer Leverkusen ran müssen. "Für solche Siege spielt man Fußball", sagte Raum: "Das gibt Rückenwind für das Spiel in Leverkusen."

