Neun Tore in der Bundesliga, sieben in der Champions League, dazu wettbewerbsübergreifend 13 Assists: Auf Christopher Nkunku kann sich RB Leipzig in dieser inkonstanten Saison verlassen. Doch für den Offensivstar der Mannschaft ist offenbar zumindest denkbar, nach der Saison die Bundesliga zu verlassen.

Angesprochen auf einen möglichen Wechsel im Sommer, sagte Nkunku der "L’Équipe": "Bis zum Sommer kann viel passieren. Es wäre respektlos gegenüber dem Klub, darüber jetzt nachzudenken. Am Ende der Saison werde ich mich mit dem Klub, mit meinem Berater und meiner Familie zusammensetzen und eine Entscheidung fällen."

Konkret denke er laut "L’Équipe" über einen Wechsel zurück zu Paris Saint-Germain nach. Vom französischen Spitzenverein kam der 24-Jährige im Sommer 2019 nach Leipzig. Auch Manchester United gilt als Kandidat, wie "Sky" berichtet. Ausschlaggebend für seine Entscheidung dürfte auch sein, ob Leipzig der Einzug in die Champions League gelingt. Aktuell liegt RB Leipzig auf Rang acht der Bundesliga-Tabelle.

Auch die Nationalmannschaft hat Nkunku fest im Visier: "Wenn meine Stunde schlägt, werde ich bereit sein", sagte er. Sollte er bis Sommer nicht nominiert worden sein, spielt das sicher auch ein Faktor bei seiner Wechsel-Entscheidung.

