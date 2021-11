Fußball

Corona-Pandemie: Kommt 2G-Regel für Fußballprofis? Pläne der Politik hätten massive Folgen für Ungeimpfte wie Kimmich

Für Profisportler wie Bayern-Fußballer Joshua Kimmich soll nach dem Willen der Politik bei hohen Corona-Zahlen künftig die 2G-Regel gelten - so wie für Zuschauer in den Stadien. Die Ministerpräsidenten seien sich in dieser Frage einig, so NRW-MP Hendrik Wüst. Dies hätte gravierende Folgen für ungeimpfte Sportler wie Kimmich.

