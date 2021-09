Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte sich "überrascht von der Aktion" gezeigt. Alaba versicherte im "Sport Bild"-Interview allerdings: "Mit dem Küssen des Real-Wappens wollte ich niemanden provozieren, schon gar nicht den FC Bayern und die Fans."

Der Abwehrspieler werde "den Verein für immer respektieren und lieben. Daran ändert keine Aktion etwas."

Bei seiner Ankunft hätten sie eine ganze Strecke von Fotomotiven aufgenommen, es sei ein "aufregender, spannender und sehr emotionaler Tag" gewesen. "Ich war glücklich, endlich angekommen zu sein. Ich wollte zeigen, wie sehr ich mich freue, eine neue Herausforderung angehen zu können", erklärte der ehemalige Bayern-Spieler.

In seiner Anfangszeit bei Madrid habe ihm vor allem sein früherer Teamkollege Toni Kroos sehr geholfen. "Er war bei der Eingewöhnung ein wichtiger Faktor für mich", erzählte Alaba. Zudem habe die Frau von Kroos auch seine Partnerin unterstützt, "das war wirklich lieb".

Alaba ist dem FC Bayern "sehr dankbar"

Der Abwehrspieler kennt auch Real-Trainer Carlo Ancelotti bereits aus seiner Zeit beim FC Bayern. Zu dem Italiener hatte er schon damals ein gutes Verhältnis. "Er ist als Person ein sehr ehrlicher und super Mensch, und als Trainer bringt er unglaublich viel Erfahrung und Erfolg mit", so der 29-Jährige und erzählte lachend: "Lustig war, dass mich Carlo auf Deutsch begrüßt hat. Er meinte 'David, wie geht es dir?' Ein bisschen was aus seiner Zeit in Deutschland ist also hängen geblieben."

Grundsätzlich sei es in der Kabine in Madrid ähnlich wie in München, jeder unterstützt sich gegenseitig und Kapitän Marcelo würde immer für "gute Stimmung" sorgen.

Zwar habe er seit seinem Abschied aus München keinen Kontakt zu den Bayern-Bossen gehabt, dafür stehe er im regelmäßigen Austausch mit seinen ehemaligen Mitspielern. "Ich bin dem FC Bayern nicht nur in meiner Karriere, sondern in meinem Leben sehr dankbar", betonte Alaba.

