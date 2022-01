Überraschend deutlich gewann Borussia Dortmund am Freitag Abend das Topspiel gegen den SC Freiburg 5:1 (3:0) . Ein Doppelschlag per Kopf von Außenverteidiger Thomas Meunier (14./29.) brachte die Gastgeber früh auf die Siegerstraße.

Stürmerstar Erling Haaland beendete seine Minikrise von zwei torlosen Spielen ebenfalls mit einem Doppelpack (45.+1/75.). Freiburg-Trainer Christian Streich konstatierte nach dem Spiel bei "DAZN": "Es war einfach ein schlechtes Spiel von uns."

Ad

Durch den Dreier rücken die Borussen zumindest über Nacht bis auf drei Zähler an Rekordmeister Bayern München heran.

Fußball Wegen Personal-Sorgen: Arsenal beantragt Absage des Londoner Derbys VOR 5 STUNDEN

Der BVB untermauerte seine Heimstärke gegen die bis dato zweitstärkste Auswärtsmannschaft mit einer besonderen Marke. Dabei schlug die Mannschaft von Marco Rose die Breisgauer mit deren eigenen Waffen. Auch, weil dem SC wie gegen Bielefeld zwei wichtige Stützen in der Defensive fehlten.

Erling Haaland bejubelt den 2000. Heimspieltreffer des BVB Fotocredit: Getty Images

Drei Dinge, die auffielen.

1. BVB in Dortmund eine Macht

Dass ausgerechnet Erling Haaland in der 75. Spielminute das 2000. Bundesliga-Heimtor für Borussia Dortmund erzielte, passte ins Bild: Nach zwei Spielen ohne eigenen Treffer – beide Begegnungen auswärts - traf der norwegische Stürmerstar erneut. Sogar doppelt. Der 21-Jährige erzielte damit auch im achten Heimspiel in Serie ein Tor.

Durch das 5:1 von Mahmoud Dahoud (86.) stehen die Borussen nach 926 Heimspielen im deutschen Oberhaus nun bei 2001 Treffern. Nur Rekordmeister Bayern München erzielte im heimischen Stadion mehr Tore als der BVB.

Eine Heimmacht, die auch die bis dahin zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga brutal zu spüren bekam: Der SC Freiburg reiste mit nur zwei Auswärtsniederlagen im Gepäck in den Signal Iduna Park und fing sich seine höchste Bundesligapleite seit beinahe drei Jahren ein. Damals, im April 2019, hatten die Breisgauer in Mainz 0:5 verloren.

Auch Freiburgs Status als beste Defensive der Liga auf fremdem Platz pulverisierte der furiose Gastgeber. Bis dato hatte die Mannschaft von Christian Streich in dieser Saison auswärts nur sieben Gegentreffer kassiert. Zuletzt waren die Breisgauer bei Union Berlin und in Mönchengladbach sogar zweimal ohne Gegentor geblieben.

Die beeindrucken Zahlen der Borussia: Zwei Drittel ihrer Punkte holt die Mannschaft zuhause. In der laufenden Spielzeit gewannen die Schwarz-Gelben neun von zehn Spielen in Dortmund. Nur dem Dauerrivalen aus dem Süden der Republik unterlagen sie in einem engen Duell 2:3. Insbesondere dank ihrer unbändigen Heimmacht – auch ohne 81.000 Zuschauer im Signal Iduna Park – sitzt die Elf von Marco Rose dem FC Bayern München nun wieder im Nacken.

Thomas Meunier erzielte gegen Freiburg die BVB-Führung Fotocredit: Getty Images

2. Dortmund schlägt Freiburg mit den eigenen Waffen

16 Tore hatte der SC Freiburg vor diesem Duell aus ruhenden Bällen erzielt, der beste Wert der Bundesliga. Gegen die andere Borussia aus Gladbach (6:0) Anfang Dezember erzielte die Elf von Christian Streich allein vier Tore aus Standards. Doch an diesem Abend bezwang die Dortmunder Borussia den Gast mit seinen eigenen Waffen.

Nach 14 Spielminuten servierte Julian Brandt eine Ecke von der linken Seite auf den Kopf von Rechtsverteidiger Thomas Meunier, der im Stile eines Angreifers zur 1:0-Führung einköpfte. Der Belgier erzielte damit erst sein zweites Tor im 56. Spiel für Borussia Dortmund – nur um 15 Minuten später erneut einzuköpfen. Wieder nach einem Eckstoß von Brandt. Diesmal von der rechten Seite. Mahmoud Dahoud verlieh dem Standardschützen nach dem Spiel bei "DAZN" den Titel "Junior Beckham".

"Wir machen natürlich Standardtraining. Grundsätzlich ist das nicht alles Zufall", erklärte der 25 Jahre alte Brand die neu gewonnene Stärke nach dem Spiel. Auch in der Folge blieben die Borussen nach Ecken gefährlich: Erling Haaland verpasste kurz vor dem Seitenwechsel das dritte Tor nach einem Brandt-Standard nur hauchzart.

Freiburg-Stürmer Lucas Höler analysierte nach dem Spiel: "Wenn wir dann auch noch anfangen, Standardtore zu bekommen, wird es schwer." Der frühe Kopfball-Doppelschlag machte die Aufgabe für den SC in Dortmund zu einer unlösbaren.

BVB-Trainer Rose: "Wollen Meisterschale in Dortmund haben"

3. Freiburg vermisst Defensivduo um BVB-Kandidat schmerzlich

Immer häufiger wurde Freiburgs Innenverteidiger Nico Schlotterbeck zuletzt mit den beiden deutschen Branchenprimi Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Im Signal Iduna Park fehlte der 22-Jährige wie schon eine Woche zuvor gegen Arminia Bielefeld wegen einer Coronainfektion – genauso wie Torhüter Mark Flekken.

Erneut zeigte die Abwesenheit der beiden, wie sehr Christian Streich auf sein Defensiv-Duo angewiesen ist: In den 17 Bundesligaspielen zuvor kassierte der SC nie mehr als zwei Gegentore. Gegen die vier Champions-League-Mannschaften Dortmund, Bayern, Wolfsburg und Leipzig musste Flekken in der Hinrunde insgesamt lediglich fünf Mal hinter sich greifen.

Ohne Schlotterbeck und den niederländischen Keeper fingen sich die Breisgauer nun allein in 90 Minuten fünf Treffer, nachdem sie eine Woche zuvor schon gegen Bielefeld zwei unnötige Gegentore kassiert hatten. Auch gegen Dortmund wirkte Flekken-Vertreter Benjamin Uphoff mehrfach unsicher.

"Der ein oder andere, der in der Hinrunde überragend gespielt hat, fällt aktuell aus", analyiserte Freiburgs Kapitän Christian Günter die Abwehrprobleme und sprach dabei nicht zuletzt von Schlotterbeck, der ligaweit mit der zweitbesten Zweikampfquote besticht. Denn auch sein Ersatzmann Manuel Gulde konnte den Nationalspieler nicht ansatzweise ersetzen. Beim 0:3 von Erling Haaland verteidigte der 30-Jährige schwach und öffnete unnötigerweise den Passweg zum Norweger.

Auch in der Spieleröffnung fehlte Schlotterbeck den Freiburgern enorm. Rechtsfuß Gulde hatte als linker Innenverteidiger zumeist große Probleme, Anspielstationen im Zentrum zu finden. Schlotterbeck brilliert dagegen in dieser Saison mit einer Passquote von 85 Prozent.

Seine Abstinenz war in Dortmund ein wesentlicher Faktor, warum Freiburg nie richtig ins Spiel fand – und am Ende chancenlos 1:5 unter die Räder kam.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Doppelter Doppelpack: BVB fegt Freiburg weg - und rückt an Bayern heran

Haaland zu emotional? Das sagt BVB-Coach Rose

Bundesliga "Hochgradig beschissen": Nagelsmann über die Davies-Erkrankung VOR 10 STUNDEN