Offensivspieler Meier, der am 30. Mai 2020 unter dem heutigen Bundestrainer Hansi Flick sein Bundesliga-Debüt für die Bayern gefeiert hatte, lief in der aktuellen Saison 24-mal in der Regionalliga-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters auf.

Der Junioren-Nationalspieler hatte 2018 die Fritz-Walter-Medaille in Silber für den zweitbesten DFB-Nachwuchsspieler seines Jahrgangs erhalten.

"Über meinen Wechsel zu Dynamo Dresden und in die 2. Bundesliga bin ich sehr froh. Diese Chance gehe ich mit großem Ehrgeiz und viel Vorfreude an", wird der 20-Jährige in der Mitteilung des Zweitligisten zitiert.

"Ich bin schon sehr gespannt auf die ersten Trainingseinheiten und meine neuen Teamkollegen", so Meier.

(mit SID)

