Den Platz an der Seite von Mats Hummels in der Innenverteidigung nimmt dieses Mal Emre Can ein. Die beiden Außenverteidigerpositionen bekleiden Thomas Meunier (rechts) und Raphael Guerreiro (links). Außerdem kehrt Schlussmann Gregor Kobel (für Marwin Hitz) in den BVB-Kasten zurück.

In der Mittelfeldzentrale bietet Trainer Marco Rose das Trio Mahmoud Dahoud, Jude Bellingham und Julian Brandt auf. An vorderster Front sollen Top-Torjäger Erling Haaland, Donyell Malen und Kapitän Marco Reus für Gefahr sorgen.

Dan-Axel Zagadou, Marius Wolf (beide Corona-Infektion), Manuel Akanji und Giovanni Reyna (beide im Aufbautraining) fallen aus.

Eintracht Frankfurt kann auf Jesper Lindström zurückgreifen, allerdings steht Djibril Sow nicht zur Verfügung. Die Corona-Testergebnisse ergaben beim Schweizer Sow kein eindeutiges Bild. Trainer Oliver Glasner verzichtete in Absprache mit dem Gesundheitsamt auf eine Nominierung des Eidgenossen für die Partie gegen den BVB.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund | Die Aufstellungen:

So spielt Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Rode, Hrustic - Chandler, Kostic - Lindström, Kamada - Borré.

Ersatzbank: Grahl - Hasebe, Ilsanker, Jakic, Ache, Lammers, Paciencia.

So spielt Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Hummels, Can, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Brandt - Malen, Haaland, Reus.

Ersatzbank: Hitz - Passlack, Pongracic, Schulz, Witsel, Hazard, Knauff, Moukoko, S. Tigges.

