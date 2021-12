Nach verhaltenem Beginn übernahm die Eintracht nach etwa zehn Minuten immer mehr die Spielkontrolle. Im Anschluss an einen Eckball hatte Jesper Lindström die erste gute Möglichkeit der Partie, scheiterte aber aus sechs Metern und spitzem Winkel an Robin Zentner (13.).

Die Gäste hingegen blieben offensiv blass, ein Abschluss von Leandro Barreiro aus 18 Metern Torentfernung über den Kasten von Kevin Trapp blieb die einzige Torannäherung (20.).

Auf der anderen Seite wurde es bei Filip Kostics Schuss aus 35 Metern gefährlicher. Den flatternden Schuss wehrte Zentner nach vorne ab, den Nachschuss setzte Rafael Borré dann drüber (23.).

Auch in der Folge blieb die Eintracht das stärkere Team – und ging schließlich noch vor der Halbzeit verdient in Führung. Nach Balleroberung von Makoto Hasebe ging es blitzschnell bei Frankfurt. Sebastian Rode schickte im Zentrum Borré steil, der Alexander Hack stehen ließ und alleine auf Zentner zulief. Im letzten Moment schob er den Ball rüber zum mitgelaufenen Lindström, der aus drei Metern nur noch einschieben musste (35.).

Im zweiten Durchgang gehörte Mainz der erste Abschluss, Jonathan Burkardt konnte Trapp aus 13 Metern halbrechter Position aber nicht ernsthaft gefährden (47.). Kurz darauf wurde es nach einem Ballverlust von Martin Hinteregger gefährlich, Karim Onisiwos Abschluss aus acht Metern halblinks entschärfte allerdings Evan N’Dicka mit einer starken Grätsche (51.).

Die besseren Chancen hatten weiterhin die Gastgeber: Nach einer Flanke von Kostic hatte die Eintracht die gute Chance, zu erhöhen. Am ersten Pfosten rettete Zentner gerade noch vor Borré (57.). Wenig später hatte der eingewechselte Ajdin Hrustic mit einem Abschluss aus 25 Metern Pech. Der Australier sah, dass Zentner zu weit vor seinem Tor stand, traf mit seinem Schuss aber nur den Querbalken (61.). Kurz darauf bediente Lindström dann Borré, der aus zwölf Metern halbrechts an Zentner scheiterte (67.).

Die spannende Schlussphase eröffnete Mainz‘ Anton Stach mit einem Kracher aus 25 Metern Torentfernung. Trapp lenkte die Kugel mit einer Hand drüber (80.). Auf der anderen Seite kam Borré nach Balleroberung im Strafraum nicht zum Abschluss (85.).

Die beste Möglichkeit zum Ausgleich bot sich dann Aarón Martín, der vom eingewechselten Kevin Stöger am rechten Fünfmetereck freigespielt wurde. Dort scheiterte der Spanier aber am herausgeeilten Trapp (90.).

So blieb es beim verdienten Sieg für die Eintracht, die zum Abschluss der Hinrunde den sechsten Sieg im siebten Spiel feierte und in der Tabelle an Mainz 05 vorbeizog.

Die Stimmen:

Martin Schmidt (Sportdirektor 1. FSV Mainz 05): "Wir hätten gerne zum Abschluss nochmal gewonnen. Aber ich denke, wenn wir auf die Halbsaison gucken, dann ist es eine gute Halbsaison. Ich denke, dass wir solide in der oberen Hälfte mit dabei sind, das hätte uns einige sicher nicht zugetraut. Ich denke, dass wir heute auch teilweise selbst schuld sind, wir waren zu unkonzentriert und ungenau."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Die Spieler haben heute nochmal alles rausgehauen. Wir hatten die Möglichkeiten auf das zweite Tor, haben es aber nicht gemacht. Da mussten wir zittern, aber am Ende haben wir es verdient gewonnen. Das war ein schöner Abschluss."

Bo Svensson (Trainer 1. FSV Mainz 05): "Wir haben schlecht gespielt, wir waren nicht bereit. Das ist mein Fehler, meine Verantwortung. Da habe ich meinen Job nicht gut genug gemacht."

Stefan Bell (1. FSV Mainz 05): "Wir sind glücklich, dass wir da oben noch mit dabei sind. Das hätte vor 12 Monaten nicht jeder von uns gedacht, aber dennoch haben wir gerade ein Bundesligaspiel verloren. Das ärgert einen schon."

Der Tweet zum Spiel:

Die Frankfurter Fans dürften mit diesem Abschluss der Hinrunde durchaus zufrieden sein.

Das fiel auf: Jesper Lindström – endlich angekommen

Zu Beginn der Saison wurde der junge Däne noch als Fehleinkauf verschrien. In einer neu formierten Frankfurter Elf mit dem neuen Trainer Oliver Glasner brauchte Lindström einige Zeit, um sich an das Tempo in der Bundesliga zu gewöhnen. Jetzt aber drehte der Stürmer so richtig auf. Mit seiner sechsten Tor-Beteiligung im sechsten Spiel sorgte Lindström nicht nur für den Sieg im Duell mit Mainz 05, sondern steht beinahe sinnbildlich für den Frankfurter Aufschwung zum Ende der Hinrunde. Zusammen mit seinen Offensiv-Kollegen Daichi Kamada und Rafael Borré könnte Lindström auch in der Zukunft für Freude bei den Frankfurter Fans sorgen.

Die Statistik: 12

Im Kalenderjahr 2021 verlor Eintracht Frankfurt nur ein einziges Heimspiel in der Bundesliga. Stattdessen gab es zwölf Siege im heimischen Deutsche Bank Park. Damit hat die SGE ihren eigenen Vereinsrekord aus dem Jahr 2000 eingestellt.

