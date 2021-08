Bei den Transfer-Verhandlungen mit der AC Mailand stellte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche gleich seine Qualität unter Beweis. So handelte er die von den Italienern geforderte Ablösesumme von 15 Mio. Euro laut "Bild" deutlich herunter.

Krösche wollte Hauge bereits im vergangenen Jahr zu seinem Ex-Klub RB Leipzig holen, aber der Wechsel scheiterte, weil sich das Norwegen-Talent für den Schritt zu den Rossoneri in die Serie A entschied.

Hauge kam seinerzeit von F.K. Bodø/Glimt aus Norwegen in die Modestadt.

Für das Team von Schweden-Star Zlatan Ibrahimovic lief er in 24 Spielen auf, in denen er fünf Tore und einen Assist verbuchte.

Eintracht Frankfurt missglückte am Sonntag ein erfolgreicher Start in die Saison. In der ersten Runde des DFB-Pokals gingen die Adler gegen den Drittligisten SV Waldhof Mannheim mit 0:2 unter.