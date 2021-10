Nach einer Anfangsphase, in der sich beide Mannschaften durch hohes Anlaufen weitgehend neutralisierten, verbuchten die Frankfurter in Person von Filip Kostic die erste große Chance des Spiels. Der Serbe sah im Halbfeld stehend, dass RB-Torwart Peter Gulácsi zu weit vor seinem Tor stand und wollte den Ungarn mit einem als Flanke getarnten Schuss überlisten. Der Ball senkte sich gefährlich Richtung Gästetor, klatschte aber nur an die Latte – nur Millimeter fehlten da zur Frankfurter Führung (18.)!

Die Leipziger kämpften sich nach einer starken Drangphase der SGE aber zurück ins Spiel und gingen durch eine Standardsituation in Führung. Willi Orban verlängerte einen Eckball von Dominik Szoboszlai an den langen Pfosten, wo sich Yussuf Poulsen entschlossen gegen Almamy Touré durchsetzte und die Kugel mit dem Gesäß traf – Tourés Fußspitze war als letztes am Ball und lenkte die Kugel schlussendlich über die Linie (35.).

Einen zusätzlich bitteren Beigeschmack hatte der Gegentreffer für die Eintracht, da es die Ecke eigentlich nicht hätte geben dürfen. Joško Gvardiol hatte den Ball im Zweikampf mit Djibril Sow klar als Letzter berührt, Schiedsrichter Daniel Schlager entschied dennoch auf Eckstoß für die Gäste. Der VAR darf bei falschen Eckballentscheidungen nicht eingreifen, auch wenn diese im Anschluss zu einem Treffer führen.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Szoboszlai mit einem krachenden Abschluss für eine erste gefährliche Szene (58.), kurz darauf scheiterte Christopher Nkunku an SGE-Torwart Trapp (69.). Die Leipziger kontrollierten in der Folge weiter die Partie gegen eine offensiv über weite Strecken harmlose Eintracht und vergaben durch den eingewechselten Emil Forsberg kurz vor Schluss die große Chance, als der Schwede den Ball aus fünf Metern in den Frankfurter Nachthimmel schoss (89.).

Und der fatale Fehlschuss sollte sich bei der letzten Aktion des Spiels rächen: Nach einer Freistoßflanke von Kostic kam Tuta am langen Pfosten zum Kopfball und traf unter die Latte zum viel umjubelten Last-Minute-Ausgleich für die Eintracht (90.+4).

Die Stimmen:

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt): "Wir sind in einer schwierigen Situation, es gelingt uns nicht viel momentan. Wir hatten bis zum Schluss eigentlich keine richtige Torchance, aber wir haben bis zum Schluss daran geglaubt."

Yussuf Poulsen (RB Leipzig): "Wir haben ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht und wenig zugelassen. Nur in den letzten 30 Sekunden hätten wir es besser machen können. Beim letzten Ball müssen wir mit allem verteidigen, was wir haben. Da bleiben wir mit zu vielen Männern stehen."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: SGE zu leicht ausrechenbar

Eintracht Frankfurt tat sich auch gegen Leipzig offensiv wie schon die ganze Saison über enorm schwer, gefährlich in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Das lag auch daran, dass bei der Glasner-Elf fast jeder Angriff über die linke Seite mit dem dynamischen Kostic lief. Darauf hatten sich die Leipziger im Verlauf der Partie immer besser eingestellt und sicherten gegen den schnellen Serben immer mit einem zweiten Mann ab.

So blieb das Spiel der Eintracht leicht ausrechenbar und auch leicht zu verteidigen. Lediglich drei Schüsse aufs Tor gaben die Frankfurter ab – zwei davon in den letzten fünf Minuten. Im letzten Drittel fehlte die nötige Ruhe beim letzten Pass, auch die Laufwege der Offensivspieler waren zu oft nicht aufeinander abgestimmt.

Die Statistik: 10

RB Leipzig kann sich weiter auf seine ruhenden Bälle verlassen. Gegen Frankfurt erzielten die Sachsen bereits ihr zehntes Tor nach einem Standard – insgesamt haben die Leipziger 21 Saisontore auf Konto.

