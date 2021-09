Während den Kölner von Beginn an das neugewonnene Selbstbewusstsein anzumerken war, mussten die verunsicherten Frankfurter früh einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Nach einem Luftzweikampf zwischen Florian Kainz und Erik Drum und der daraus resultierender Kopfverletzung musste der Weltmeister von 2014 früh den Platz verlassen (11.). Nur wenig später erzielten die Domstädter die verdiente Führung. Ein langer Ball von Benno Schmitz landete bei Jonas Hector, der direkt querlegte auf Ellyes Skhiri, der in bester Mittelstürmer-Marnier das 1:0 erzielte.

Köln war insgesamt weiter die bessere Mannschaft, aber das Spiel an sich geprägt von Unterbrechungen und Kopfverletzungen. Nach einer guten halben Stunde verloren auch die Gäste einen Verteidiger nach einem Zusammenprall. Luca Kilian rauschte mit dem eigenen Torhüter, Timo Horn, zusammen und musste ebenfalls ausgeknockt runter (35.). Weitere Wechsel gab es zwar nicht aufgrund von Auffahrunfällen, doch auf den ersten Blick erwischte es nach einem Zusammenprall speziell Timothy Chandler schlimm, der nach längerer Behandlung einer Platzwunde nur mit Turban weiterspielen konnte (39.)

Aufgrund der zahlreichen Unterbrechungen wurden im ersten Durchgang acht Minuten nachgespielt und die Eintracht nutzte diese Zeit, um die Partie beinahe noch vor dem Seitenwechsel zu drehen. Zunächst erzielte Rafael Borré nach Vorarbeit durch Filip Kostić den Ausgleich (45.+6), bevor der Serbe selbst eine Hereingabe Danny da Costas kurz vor der Halbzeit nur um Zentimeter und damit auch den möglichen Ausgleich verpasste (45.+7).

Bundesliga "Ich lieb' den!" Darum blüht Modeste unter Baumgart plötzlich so auf 22/09/2021 AM 11:00

Vorab: im zweiten Durchgang lief das Spiel insgesamt flüssiger. Doch eins änderte sich nicht, Köln erzielte früh den ersten Treffer, der diesmal allerdings nach mehrminütiger Überprüfung keine Anerkennung fand. Anthony Modeste stand hauchdünn im Abseit, so knapp, dass es mit bloßem Auge kaum zu erkennen war. Glück für die Eintracht und vor allem Kevin Trapp, der bei dem vermeintlichen 1:2 keine glückliche Figur abgab (54.).

Die Adler mit Vorteilen danach, doch wirklich zwingend waren in der besten Phase der Hessen sowohl die Chancen von Jesper Lindström (64.), Daichi Kamada (68.) und Martin Hinteregger (69.) letztendlich nicht. Köln wirkte verwundbar, überstand aber diese kritische Phase und hatte durch Mark Uth selbst die Möglichkeit, das Spiel in letzter Sekunde zu entscheiden, doch der Stürmer zu zaghaft (90.+4).

Der Tweet zum Spiel:

Das hätte in der ersten Hälfte durchaus Sinn ergeben.

Das fiel auf: fairer Abnutzungskampf

Trotz der zahlreichen Auffahrunfälle agierten beide Mannschaften insgesamt relativ fair, was auch Uwe Bein am Sky-Mikrofon zur Halbzeit so bewertete. Dennoch schenkten sich beide Mannschaften über 90 Minuten nichts. Die achtminütige Nachspielzeit in der ersten Hälfte war das mindeste nach unzähligen Unterbrechungen. Nach der Pause passierte in diese Richtung zum Glück weniger, doch beide Mannschaften kämpften weiter um jeden Zentimeter, was kaum verwunderte, da beide zu den laufstärksten Teams der Bundesliga zählen. Am Ende fehlte beiden die Luft, um mehr als nur einen Punkt mitzunehmen. Exemplarisch: Timothy Chandler spielte nach seiner Platzwunde auch mit Turban bis zum Ende weiter.

Die Statistik: 22

Frankfurt ist seit saisonübergreifend 22 Heimspielen ungeschlagen. Der Rekord der Eintracht aus den Siebzigern liegt bei 27. Dennoch ist das zu wenig. Es war in der Liga bereits das fünfte Unentschieden in Serie. Bezieht man die Europa League mit ein, war es sogar das sechste Remis und das fünfte 1:1 hintereinander.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Lewy als zähneknirschender Romantiker

(SID)

Tierisch gut: Hund tunnelt Spieler in Bosnien

Bundesliga Kurios: Glasner kennt den Sportvorstand des FC Bayern nicht 21/09/2021 AM 07:40