"Ich habe alle Themen für meine Entscheidung abgearbeitet", zitiert der "kicker" den Referee am Dienstag. "Wenn ich es nicht tue, werde ich später vielleicht einmal sagen, dass ich diese Chance verpasst habe. Und das will ich nicht", so Zwayer weiter. Es sei aber noch nicht der Zeitpunkt gekommen, um die Entscheidung der Öffentlichkeit mitzuteilen. Das werde "früher oder später der Fall sein, eher früher", erklärte der Berliner.

Nach dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München Anfang Dezember hatte sich der 40-Jährige dazu entschlossen, sein Amt auf unbestimmte Zeit niederzulegen. Zwayer hatte in einem hochemotionalen Spiel schwierige Entscheidungen treffen müssen und war anschließend vor allem aus Dortmunder Reihen harsch kritisiert worden.

Jude Bellingham warf dem 40-Jährigen gar vor laufenden Kameras Bestechlichkeit vor und verwies auf Zwayers Involvierung in den Wettskandal rund um den ehemaligen Schiedsrichter Robert Hoyzer. In den sozialen Netzwerken hatte es daraufhin zahlreiche Anfeindungen und sogar Morddrohungen gegeben. Auch ein Karriereende stand für Zwayer im Raum.

Nun soll es für den Berliner jedoch schon bald wieder weitergehen.

