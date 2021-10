In Dortmund hofft man somit auf den Faktor Stimmung und Fanliebe. "Diese Stimmung, diese Atmosphäre, diese Emotionen. Erling freut sich darauf. Er hat auch immer wieder gefragt, wann haben wir wieder ein ausverkauftes Haus?", erzählte Kehl.

Auch für viele andere Spieler sei dies unter anderem "der Antrieb zu kommen", so der Ex-Profi.

Ob die Dortmunder Haaland aber mit der guten Stimmung und den Emotionen im Stadion halten können, ist fraglich. Europas Topklubs stehen im Werben um den 21-Jährigen Schlange. Neben Real Madrid und Paris Saint-Germain haben auch die englischen Top-Klubs um Manchester United großes Interesse an Haaland.

Für eine Ablösesumme zwischen 75 und 90 Millionen Euro darf der junge Norweger Dortmund wohl verlassen.

Jan Aage Fjörtoft glaubt auch an BVB-Chance

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Jan Aage Fjörtoft geht aber auch davon aus, dass die Dortmunder durchaus ihre Chance haben.

"Haaland und sein Team suchen immer die Entwicklung. Und wenn das in Dortmund der Fall ist, dann wird er dort bleiben", erklärte der Ex-Frankfurter bei "Bild". Zudem glaube er, dass das Team um seinen Landsmann noch nicht weiß, "wo er hingeht. Denn die Fußballwelt ändert sich. Es gibt so viele Sachen, die das beeinflussen. Sie wissen nicht, wo er in der Saison 2021/22 spielen wird."

Der Vertrag von Haaland in Dortmund läuft eigentlich noch bis 2024. Seit seinem Wechsel zum BVB im Januar 2020 stieg der Marktwert des Norwegers von 60 auf aktuell 130 Millionen Euro an. Aktuell fehlt Haaland der Borussia wegen einer Oberschenkelverletzung.

