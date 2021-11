Vom Stinkefinger eines weiblichen Fans des VfL Wolfsburg ließ sich Erling Haaland sein spektakuläres Comeback nicht verderben. Ein Tor mit nur sieben Minuten Anlaufzeit und der hochverdiente 3:1 (1:1)-Sieg mit Borussia Dortmund bei den Niedersachsen überstrahlten die beleidigende Geste der VfL-Anhängerin, die ein Hobbyfilmer mit riesigem Erfolg ins Netz stellte. "Dafür lieben wir den Fußball", witzelte der Torjäger bei "Twitter" in seiner Replik.

Seit dem 19. Oktober hatte der DFB-Pokalsieger den kantigen Norweger schmerzlich vermisst und auch wegen dessen Zwangspause aufgrund von muskulären Problemen am Hüftbeuger das Überwintern in der Champions League verpasst. Mit der ihm eigenen Urgewalt stellte Haaland den Endstand in der Volkswagen-Arena her und schleuderte damit einen schwarz-gelben Fehdehandschuh direkt zum Titelrivalen nach München

Denn mit dem Skandinavier im Sturmzentrum hat der BVB realistische Aussichten, den FC Bayern am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker) mit einem Sieg von der Tabellenspitze zu stürzen.

"Unsere Chance ist da, und wir wollen sie wahrnehmen. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir den Bayern auf Dauer nur gefährlich werden können, wenn wir noch ein paar Dinge verbessern", sagte BVB-Trainer Marco Rose, ohne ins Detail zu gehen.

Aber schon gegen die Norddeutschen machten die Gäste vieles richtig. Ja, sie ließen sich nach nicht einmal zwei Minuten einmal übertölpeln, behielten dann aber die Ruhe und drehten eine Bundesliga-Partie der besseren Sorte zu ihren Gunsten.

Und von wegen nur von Spiel zu Spiel denken: Dass der deutsche Fußball-Klassiker bei den BVB-Profis schon seit Monaten im Kopf herumschwirrt, räumte Emre Can am "Sky"-Mikrofon unumwunden ein:

Wir haben vor der Saison gesagt, dass wir so nahe wie möglich an Bayern dran sein wollen oder sogar vor ihnen stehen wollen, wenn wir gegen sie spielen.

Nun beträgt der aktuelle Rückstand einen Punkt.

Zusätzlichen Auftrieb könnten Haaland zwei weitere Rekorde seiner noch jungen Karriere geben, die er bei seinem Kurz-Comeback knackte. 50 Tore in den ersten 50 Spielen, eine solche Quote ist beispiellos in der Bundesliga. Und zusätzlich ist der blonde Riese mit 21 Jahren und 129 Tagen der bislang jüngste Profi, der diese Tormarke erreichen konnte.

Da konnte Wolfsburgs Coach Florian Kohfeldt nur mit ein bisschen Neid auf den gegnerischen Goalgetter schauen. Der 39-Jährige sagte:

Haaland ist ein Unterschiedsspieler und eine tolle Attraktion für die Liga.

Wolfsburg-Kapitän Arnold: "Spielglück hat gefehlt"

Mit seinen Schützlingen musste Kohfeldt stattdessen "über die Chancenverwertung" reden. Denn speziell Lukas Nmecha konnte an diesen Tag dem eiskalten und abgezockten Haaland nicht das Wasser reichen.

Doch zumindest agierten die Hausherren mutiger als zuletzt in der Champions League, wo sie bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Sevilla eigentlich keine Siegchance hatten. "Das war diesmal anders, es hat eher das Spielglück gefehlt", sagte VfL-Kapitän Maximilian Arnold.

Und sollte ihnen das im letzten Gruppenspiel am 8. Dezember gegen den OSC Lille hold sein, hätten sie den Dortmundern doch noch etwas voraus: Die Qualifikation für das Achtelfinale in der Königsklasse.

