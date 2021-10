Im Duell der beiden schwächsten Offensiven im deutschen Fußball-Oberhaus gab es in Halbzeit eins wenige zwingende Torchancen. Vor Anpfiff standen beide Klubs in diesem Wettbewerb bei je drei Saisontreffern.

Den Augsburgern gelang im Spiel nach vorne deutlich mehr. Sie erarbeiteten sich im ersten Durchgang ein dickes Chancenplus und gingen verdient in Führung. Daniel Caligiuri fand in der 19. Spielminute mit einer hoch hereingegebenen Ecke von rechts Reece Oxford, der aus sechs Metern zum 1:0 einnickte.

Bielefeld tauchte nur selten im Angriffsdrittel auf und platzierte vor der Pause keinen einzigen Schuss auf den gegnerischen Kasten.

Zu Beginn der zweiten Hälfte passierte nicht viel. Beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld, weswegen sich kaum Situationen in den beiden Angriffsdritteln ergaben.

In der 68. Minuten wurde erstmals seit dem Seitenwechsel ein Schuss aufs Tor platziert. Caligiuri passte aus zentraler Position in den linken Fuß von Arne Maier. Dieser zog links in der Box aus schwierigem Winkel flach ab. Keeper Stefan Ortega parierte mit dem Fuß.

Neun Minuten später glichen die Gäste wie aus dem Nichts aus. Cedric Brunner warf von rechts hoch ein. Jan Morávek köpfte zentral vor den Strafraum, wo Jacob Laursen aus etwa 20 Metern volley zum 1:1 ins linke untere Eck traf.

Augsburg gelang zwar die prompte Antwort, diese war allerdings ungültig, da Moráveks Treffer in der 78. Minute eine Abseitsstellung vorausging. In der vorletzten Minute der regulären Spielzeit erzielten die Fuggerstädter - diesmal durch Joker Noah Joel Sarenren Bazee - erneut das vermeintliche 2:1. Wieder zählte das Tor aufgrund einer Abseitsposition nicht. So blieb es beim aus Bielefelder Sicht schmeichelhaften 1:1.

Das fiel auf: Erinnerungen an die Saison 1996/97

Der DSC wartet in der laufenden Saison noch immer auf seinen ersten Dreier in diesem Wettbewerb. Dabei verlor er dreimal und spielte fünfmal Unentschieden. Zu so einem späten Zeitpunkt in der Saison noch ohne Sieg war Arminia Bielefeld in seiner Bundesliga-Historie bislang lediglich noch in einer weiteren Spielzeit - und zwar 1996/97. Damals standen für die Ostwestfalen nach acht absolvierten Begegnungen lediglich drei Punkte auf der Habenseite - in dieser Saison sind es zumindest zwei mehr. Im Mai 1997 hielten sie allerdings mit 40 Zählern und Tabellenrang 14 die Klasse.

Die Statistik: 7

Auf Profiebene war es die siebte Partie zwischen beiden Vereinen. Einen Sieg fuhr Bielefeld dabei nie ein: Für die Arminen setzte es zwei Unentschieden und fünf Pleiten.

