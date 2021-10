Der FC Augsburg verpennte wie so oft in dieser Saison die Anfangsphase. Der FCA ließ den Stuttgarter Chris Frührich gewähren, der erzielte technisch ansprechend, aber eben auch nicht verteidigt, seinen ersten Bundesligatreffer (7.). Die bayerischen Schwaben hatten zuvor Glück, dass es bereits in der dritten Minute von Reece Oxford an Hamadi Al Ghaddioui keinen Strafstoß gab.

Bis zur Mitte der ersten Hälfte blieben die Gäste das bessere Team, dann musste Frührich verletzungsbedingt runter (22.). Augsburg kam durch Ruben Vargas wenig später zu seinem ersten guten Abschluss - knapp vorbei (25.). Doch nur fünf Minuten später kamen die Hausherren zum inzwischen verdienten Ausgleich. Oxford stieg nach einer Ecke am höchsten und köpfte zum Ausgleich ein (30.).

Für Stuttgart kam es noch bitterer: Mit Marc-Oliver Kempf musste noch vor der Pause ein zweiter Akteur den Platz verletzungbedingt verlassen (39.). Clinton Mola kam für ihn und erzielte beinahe prompt ein Eigentor, doch Fabian Bredlow rette für ihn (40.).

Im Gegensatz zum ersten Durchgang erwischte Augsburg in die zweite Hälfte einen Blitzstart. Erneut traf Augsburg nach einer Ecke. Bredlow verschätze sich und Jeffrey Gouwelleeuw war der Nutznießer (53.). Bei Stuttgart ging in der zweiten Hälfte nichts mehr nach vorne, stattdessen traf Augsburg erneut nach einem Standard. Nach einer langen Freistoßflanke aus dem Mittelfeld spitzelte am Ende Alfred Finnbogason weiter zu Florian Niederlecher, der ins kurze Eck zur Entscheidung traf (72.)

Der FCA konnte sogar noch aus dem Spiel ein weiteres Mal nachlegen. Finnbogason, der zum ersten Mal in dieser Saison startete, belohnte sich mit dem Tor zum 4:1-Endstand für eine couragierte Leistung (81.).

Der Tweet zum Spiel:

Neun Profis fehlten ohnehin schon vor der Partie, zwei weitere Ausfälle für kommende Woche kommen möglicherweise hinzu. In Stuttgart wird man die anstehende Länderspielpause herbeisehen, um möglicherweise ab dem 12. Spieltag den ein oder anderen Stammspieler zurückzubegrüßen.

Das fiel auf: Wechsel sorgt für Knick im Spiel des VfB

Nach dem ersten verletzungsbedingten Wechsel verloren die bis dahin deutlich stärkeren Gäste den Zugriff auf die Partie. Augsburg kam plötzlich besser rein. Aus dem Spiel ging trotzdem wenig, der FCA wurde fast ausschließlich nach Standards gefährlich, woraus auch die ersten drei Gegentreffer resultierten. Diese konnten die müde wirkenden und dezimierten Gäste dennoch konzentrierter verteidigen.

Die Statistik: 7

Augsburg kassierte bereits seinen siebten Gegentreffer in der Anfangsviertelstunde und damit mehr als doppelt so viel wie jedes andere Team in den ersten 15 Minuten in der Bundesliga.

