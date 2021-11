Der FC Bayern hat nach dem erneuten Corona-Wirbel um Joshua Kimmich ein ernüchterndes 1:2 (1:2) im Derby beim FC Augsburg kassiert und damit wertvolle Zähler im Kampf um die deutsche Meisterschaft liegen gelassen.

"Wir haben es uns in der ersten Halbzeit nicht verdient", sagte Bayern-Star Thomas Müller bei "DAZN": "Wir haben Bälle verloren, Flanken kamen schlecht. Das ist ein bitterer Rückschlag für uns und unser Selbstverständnis."

Trotz optischer Überlegenheit verpasste das Nagelsmann-Team vor 26.000 Zuschauern den fünften Ligasieg in Serie.

Die Stimmen zum Spiel FC Bayern gegen FC Augsburg bei "DAZN":

André Hahn (FC Augsburg): "Grandios. Freitagabendspiel. Voll Hütte. Wir konnten unseren Fans was Gutes tun, uns was Gutes tun. Wir haben den FC Bayern geschlagen. Wir haben uns gut verkauft in meinen Augen. Deswegen fühlt es sich grandios an."

Thomas Müller (FC Bayern München): "Wir haben es uns in der ersten Halbzeit vor allem in verschiedenen Situationen, gerade wenn es in unsere Hälfte geht, dann irgendwo auch nicht verdient. Natürlich kassierst du aus diesen zwei, drei Szenen nicht jedes Mal zwei Tore, aber aber wir haben es dazu kommen lassen, dass du sie kassieren kannst. Diese Situation passieren, obwohl es nicht unbedingt nötig war. Mit Ball war es in der ersten Halbzeit teilweise okay, was den Spielaufbau betrifft. Wir haben eigentlich unsere Räume gefunden, die wir wollten. Waren dann aber auch im letzten Drittel zu unsauber. Haben da Bälle verloren, Flanken kamen schlecht. Also die erste Halbzeit war schlecht, sehr schlecht. Und in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir es unbedingt drehen wollten, aber aber vielleicht hat uns da auch dieses Quäntchen Glück vor dem Tor dann eben auch nicht verdient durch diese erste Halbzeit. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Für uns ist das natürlich jetzt schon ein bitterer Rückschlag in unserem Selbstversändnis, mit dem wir eigentlich jedes Spiel bestreiten wollen. Aber trotzdem brauchen wir da jedes Spiel diese Bestätigung, dass wir Spiele diktieren und dominieren. Damit ist nicht der Ballbesitz gemeint, sondern die Art und Weise, wie man einen Gegner bespielt. In der ein oder anderen Szene waren wir da einfach zu nachlässig und dann passiert so ein Spiel wie heute, dass das bestraft wird."

Rafal Gikiewicz (FC Augsburg): "Wer hätte das gedacht vor dem Spiel? Ich glaube, das ist ein Wahnsinns-Abend. Ich hoffe nicht, das erste und letzte Mal im vollen Stadion. Mit der Pandemie ist es nicht so einfach momentan. Ich bin 34 und meinen nächsten Traum habe ich schon geschafft. Wir schlagen Bayern München zuhause. Es war kein schönes Spiel, aber wir schießen ein Tor mehr. Wir laufen ohne Ende. Ich glaube ein verdienter Sieg, weil sie hatten auch nicht so viele Möglichkeiten. Sie hatten viel Ballbesitz, aber sie haben sich heute auch nicht so viele Torchancen kreieren können."

Manuel Neuer (FC Bayern München): "Wir müssen auf jeden Fall gegen so eine Mannschaft gewinnen. Das steht fest. Wir haben die bessere Qualität. Wir waren in der ersten Hälfte einfach nicht da. Wir hatten zu wenig Aktivität, hatten auch zu wenig Mut glaube ich im Spiel nach vorne. Deshalb haben wir auch zu wenige Torchancen kreiert."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München): "Wir kriegen die Tore, die wir kriegen, die ganze Saison auf die selbe Art und Weise. Das haben wir vorgestern noch besprochen und kriegen heute beide Tore auf die identische Art und Weise. In der 46. Minute machen wir auf der ballfernen Seite wieder nicht das, was wir machen müssen. Das ist alles ein bisschen sorglos wie wir verteidigen. Der Gegner hatte keine brillanten Momente und hat trotzdem zwei Tore gemacht. Das ist am Ende, wenn man selbst keine fünf macht, wie es häufig der Fall war die Saison, dann verlierst du. Das war gegen Frankfurt übrigens genau das Gleiche oder sehr ähnlich."

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Wir haben die erste Halbzeit sehr, sehr gut gespielt und gehen 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer hat mich eigentlich geärgert, weil es war nicht hundertprozentig eine Torchance eigentlich. Aber mit 2:1 dann in die zweite Halbzeit zu gehen, war gefährlich, aber wir haben es sehr, sehr gut verteidigt mit sehr, sehr viel Willen. Die Bayern haben Qualität nachgelegt, aber wir haben mit Glück und Geschick heute alles gegeben und das Spiel gewonnen."

(mit SID)

