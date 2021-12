Die Partie vor 15.000 Zuschauern im Kölner RheinEnergie Stadion brauchte keine lange Anlaufzeit und bot den Fans bereits in den ersten vier Minuten zwei gute Abschlüsse. Auf der einen Seite setzte Anthony Modeste einen Kopfball aus fünf Metern knapp links vorbei (2.), auf der Gegenseite lenkte Marvin Schwäbe einen Volley-Kracher von André Hahn gerade noch über die Latte (4.).

Zehn Minuten später hatten die Augsburger dann das Pech auf ihrer Seite, als ein sehenswerter Gregoritsch-Lupfer zur vermeintlichen Führung aufgrund einer knappen Abseitsposition nicht zählte (14.). Die Fuggerstädter blieben mit Abschlüssen von Daniel Caligiuri (22.) und Ruben Vargas (24./29.) das gefährlichere Team im ersten Durchgang.

Die Kölner legten anschließend einen engagierten Start in die zweite Hälfte hin, Toptorjäger Modeste fehlte kurz nach Wiederbeginn aber gleich zwei Mal in kurzer Zeit das Glück im Abschluss (48./51.). Kurz darauf fand Hahn nach einem blitzschnellen Gästekonter erneut seinen Meister in FC-Keeper Schwäbe, der den Schlenzer des Augsburger Angreifers mit einer starken Flugparade über die Latte lenkte (54.).

Beim dritten Anlauf im Privatduell zwischen Hahn und Schwäbe behielt schließlich der Augsburger Angreifer nach 72 Minuten die Oberhand. Nach Ballgewinn von Niklas Dorsch steckte der U21-Europameister in den Strafraum auf Ruben Vargas durch, der umgehend flach vors Tor passte. Schwäbes Abwehr mit einer Hand bugsierte Hahn reaktionsschnell aus vier Metern zum 1:0 über die Linie (72.).

Augsburg hielt den FC in der Folge konsequent vom eigenen Tor fern und beendete das Spiel mit einem Knall. Dorsch fing einen Kölner Pass 27 Meter vor dem Tor erst aufmerksam ab und probierte es umgehend aus der Distanz. Die Kugel landete mit Karacho unhaltbar links oben im Kölner Kasten – ein absolutes Traumtor zum 2:0-Endstand (88.).

Die Stimmen:

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Die Jungs haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben aber die Tore nicht gemacht. Wir sind enttäuscht von dem Ergebnis, aber ich glaube, dass wir trotzdem den besseren Fußball gespielt haben."

Salih Özcan (1. FC Köln): "Eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht. Es liegt am Ende wieder daran, dass wir vorne die Tore nicht machen und zwei dumme Gegentore kassieren."

Marvin Schwäbe (1. FC Köln): "Wir haben versucht alles zu geben und unsere Chancen nicht genutzt. Die Gegentore waren heute aber extrem unnötig."

Niklas Dorsch (FC Augsburg): "Ein brutal wichtiger Sieg. Wir wussten, dass Köln heimstark ist, aber wir haben uns heute für den Aufwand belohnt. Ich trainiere den Schuss so ab und zu im Training, umso glücklicher bin ich, dass er reingegangen ist."

André Hahn (FC Augsburg): "Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Am Ende hatten wir das glücklichere Ende, aber das haben wir uns heute verdient. Dorsch schießt im Training schon immer so - deshalb freut es mich, dass er jetzt so einen ausgepackt hat."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: FCA neutralisiert Kölns größte Stärke

Mit Andersson und Modeste bot FC-Trainer Steffen Baumgart zwei Stoßstürmer in vorderster Front auf und wollte gegen in dieser Saison über die Außen extrem anfällige Augsburger vor allem über Flanken zum Erfolg kommen. Mit der Rückkehr von Geoffrey Gouweleeuw und Reece Oxoford kehrte beim FCA allerdings auch die Kopfballstärke zurück, wodurch bei einer Vielzahl der Kölner Flanken im Augsburger Abwehrzentrum Endstation war. Von 36 Flanken der Hausherren kamen nur sechs an den Mann, zwei davon führten zu direkten Abschlussgelegenheiten durch Modeste.

Die Statistik: 7

Köln bleibt für den FC Augsburg ein gutes Pflaster: Die Fuggerstädter haben keines ihrer vergangenen sieben Auswärtsspiele in der Domstadt verloren (vier Siege, drei Remis).

