Freiburgs Trainer Christian Streich tauschte seine Startformation im Gegensatz zum 1:1-Remis gegen Mainz 05 auf zwei Positionen. Jonathan Schmid ersetzte Lukas Kübler auf der rechten Abwehrseite. Für Lucas Höler durfte Rekord-Joker Nils Petersen von Beginn an stürmen, der gegen Mainz zum 31. Mal nach Einwechslung getroffen und den Bundesliga-Rekord weiter ausgebaut hat. Auf Seiten der Augsburger rutschte Carlos Gruezo für Routinier Jan Moravek in die Anfangself.

Augsburg gegen Freiburg – eine Partie, die sonst eher einen tristen Fußball-Nachmittag verspricht, belehrte den Bundesliga-Fans eines Besseren. Es waren keine vier Minuten gespielt, da klingelte es bereits zum ersten Mal im Kasten des FCA: Nico Schlotterbeck leitete den Freiburger Angriff mit einem starken Diagonalball auf Roland Sallai ein, der punktgenau auf Knipser Petersen flankte. Der SC-Edeljoker drückte den Ball zur frühen 1:0-Führung unter die Latte (4.).

Beide Teams schafften es in der Anfangsphase kaum einmal, den Ball über mehrere Stationen in den eigenen Reihen zirkulieren zu lassen. Immer wieder schlichen sich Fehler im Spielaufbau ein – so auch beim 1:1-Ausgleich durch Michael Gregoritsch: Schlotterbeck verlor an der Mittellinie den Ball, die Augsburger schalteten in Person von Florian Niederlechner zügig um. Gregoritsch veredelte den Augsburger Konter mit einem satten Schuss ins linke Eck – keine Chance für SC-Schlussmann Mark Flekken.

Die Gäste aus dem Breisgau kamen im Laufe des ersten Durchgangs zu immer mehr Spielanteilen. Nach 26 Minuten sorgte Nico Schlotterbeck für die nächste Gästeführung: nach einer schlitzohrigen Freistoßvariante brachte SC-Kapitän Christian Günter den Ball scharf an den Fünfmeterraum. Raphael Gikiewicz ließ nur nach vorne klatschen, sodass Schlotterbeck nur noch seinen Fuß hinhalten musste (26.). Kurz vor der Pause erhöhten die Streich-Schützlinge weiter die Schlagzahl und hätten das Spiel durch Sallai vorentscheiden können. Niklas Dorsch klärte in höchster Not (39.).

Im zweiten Spielabschnitt ließen die Freiburger die Weinzierl-Truppe kommen. Die Augsburger probierten viel – an der nötigen Einstellung mangelte es nicht beim Gastgeber. Zu oft stimmte aber das letzte Zuspiel nicht. Woo-Yeong Jeong hätte nach 57 Minuten alles klar machen können. In der Schlussphase wirkten die Breisgauer unsicher im eigenen Passspiel – Schlotterbeck und Co. sorgten kaum noch für Entlastung. Kurz vor Ende hatte der eingewechselte Alfred Finnbogason die Riesenchance zum Ausgleich. Der isländische Stoßstürmer chippte den Ball aber knapp neben den Pfosten. So blieb es beim 2:1 für den SC.

Der Tweet zum Spiel: Fehlt es dem FCA im Mittelfeld an Qualität?

Das fiel auf: Zwei Halbzeiten, zwei Gesichter

Während der neutrale Fußball-Fan im ersten Spielabschnitt viel Freude an dynamischen und zielstrebigen Spielanlage beider Teams hatte und drei Tore bestaunen durfte, neutralisierten sich beide Teams im zweiten Durchgang. Beide Mannschaften sorgten nur selten für spielerische Glanzpunkte. Während der FCA offensiv zum wiederholten Mal zu harmlos agierte, beschränkte sich der Sportclub im zweiten Durchgang nahezu ausschließlich auf die Abwehrarbeit.

Die Statistik: 64

Zum ersten Mal in dieser Saison durfte Freiburgs Goalgetter Nils Petersen wieder von Beginn an stürmen. Der 33-Jährige war einer der Garanten für den erst zweiten SC-Sieg im laufenden Kalenderjahr. Sein Führungstor war bereits sein 64. Treffer im Trikot der Breisgauer. Pertersens Dienste scheinen wieder gefragt zu sein.

