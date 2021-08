Demnach sollen die Bayern in den vergangenen Tagen beim US-Klub angefragt haben, ob es eine Möglichkeit gebe, Justin Che noch in der laufenden Transferperiode an die Isar zu holen. Das Transferfenster schließt in der Bundesliga am Dienstagabend um 18:00 Uhr.

Che ist in München kein Unbekannter. Im Februar liehen die Bayern den 17-Jährigen bereits für mehrere Monate vom FC Dallas aus, mit dem es seit drei Jahren eine Kooperation zur Talentförderung gibt.

Nach einem ersten Kurzeinsatz Mitte April gegen den FC Ingolstadt stand Che in der Folge in sechs Drittliga-Partien als Innenverteidiger in der Startelf und spielte jeweils die kompletten 90 Minuten durch. Zudem durfte er einmal über 45 Minuten als Rechtsverteidiger ran.

Dabei machte er offenbar einen so guten Eindruck, dass der Rekordmeister den US-Jungstar direkt fest an sich binden wollte. Der FC Dallas legte jedoch ein Veto ein und begründete dies mit der angespannten Personalsituation aufgrund einiger verletzten Spieler. Daher sollte der Wechsel auf die Wintertransferperiode verschoben werden.

FC Bayern könnte Che günstig verpflichten

So lange scheinen die Verantwortlichen des sechsmaligen Champions-League-Siegers aber anscheinend nun doch nicht warten zu wollen. Allerdings steht laut "Spox" und "Goal" eine endgültige Entscheidung noch aus. Laut den beiden Portalen müssten die Bayern für Che zwei Milionen Euro Ablöse bezahlen.

In der laufenden MLS-Saison absolvierte der junge Texaner nach seiner Rückkehr aus München sieben Partien in Folge über die komplette Distanz, ehe er wegen einer Fußverletzung mehrere Spiele aussetzen musste. Am Montag gab er im Texas-Derby beim Austin FC, das Dallas 5:3 gewann, als Einwechselspieler sein Comeback.

