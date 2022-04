Laut dem Bericht sei die Atmosphäre zwischen den Klub-Verantwortlichen und dem Müller-Vertreter durchaus "positiv" gewesen sein. Man rechnet offenbar mit einer baldigen Einigung.

Der Vertrag des deutschen Nationalspielers endet wie bei Neuer, Lewandowski und Gnabry im kommenden Jahr. Bisher hielten sich die Bayern-Bosse bei den Verhandlungen noch zurück.

Nun wird es aber offenbar langsam ernst.

Eine Einigung mit Müller könnte für den deutschen Rekordmeister in weiteren Vertragsgesprächen mit anderen Bayern-Stars vielleicht sogar zum Präzedenzfall werden, heißt es.

Denn dann könnten die Bayern-Bosse bei weiteren Verhandlungen auf den Vertrag des 32-Jährigen verweisen. Vor allem bei Lewandowski dürfte es schwierig werden.

Thomas Müller möchte gerne in München bleiben

Demnach möchte der Weltmeister von 2014 sehr gerne in München bleiben und hat keine Ambitionen den Verein zu verlassen. Somit ist eine Einigung wohl deutlich leichter zu erzielen. Wie es in dem Bericht heißt, wird im Fall von Müller über eine Verlängerung bis 2025 verhandelt. Was die anderen Bayern-Stars mit Vertrag bis 2023 angeht, gibt es hingegen noch deutlich mehr Fragezeichen.

