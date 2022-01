"Das müssen andere beurteilen, ob das fair ist. Das Spiel war angesetzt, wir hatten eine ordentliche Truppe. Die Jungs, die reingekommen sind, haben es ordentlich gemacht", schob der 32-Jährige nach, ehe er von Bayern Münchens Pressesprecher Dieter Nickles verbal abgegrätscht wurde.

"Willst du nicht, Dieter?", fragte Thomas Müller in Richtung des 58-Jährigen. "Ah, zu politisch", fuhr der Bayern-Star mit breitem Grinsen und Blick in Richtung Kamera fort.

"Ob es jetzt fair ist, dass eindeutig verletzte Spieler zu einer Liste dazugehören, würde ich eher bezweifeln. Das muss die Liga wissen, was sie da tut", betonte Müller weiter.

Bereits im Vorfeld der Partie hatte der deutsche Rekordmeister einen Antrag auf Spielverlegung gestellt, dem laut der Deutschen Fußball-Liga (DFL) allerdings nur stattgeben werden kann, wenn einem Team weniger als 15 Spieler zur Verfügung stehen. Da Leon Goretzka (Knieprobleme) und Josip Stanisic (Reha nach Muskelbündelriss) von der DFL jedoch offensichtlich als einsatzfähig angesehen wurden, mussten die Bayern die Partie am Freitagabend bestreiten.

Müller hadert mit Chancenverwertung

Als Ausrede für die Niederlage wollte Müller die personellen Probleme jedoch nicht gelten lassen.

"Wir hatten viele Spieler, die ihr erstes Spiel seit langer Zeit gemacht haben. Die Vorzeichen waren natürlich nicht perfekt, aber trotzdem haben sie uns scheinbar nicht gestört, 30 sehr gute Minuten zu spielen und auch in der zweiten Halbzeit aufs Tor zu drücken. Wir haben wie in jedem anderen Fußballspiel auch einige Dinge überhaupt nicht gut gemacht. Das Schlimmste ist, dass wir die Dinger nicht reingemacht haben. Die gingen heute an den Pfosten oder an die Latte. Vielleicht war es dann zu wenig zwingend, aber das müssen wir schlucken", konstatierte der 32-Jährige, der sich durchaus selbstkritisch zeigte:

"Wir haben immer noch sehr, sehr viel Qualität auf dem Platz gehabt, da darf es uns nicht passieren, dass wir vor dem letzten Drittel so viele Ballverluste haben. Trotzdem haben wir uns viele Torchancen herausgespielt. Wir hatten allerdings auch insgesamt drei Aluminiumtreffer - Fortuna war auch nicht auf unserer Seite. Gladbach ist in dieser Saison oder grundsätzlich in den letzten Jahren nicht unser Lieblingsgegner. Es ist bitter, dass wir eine Niederlage kassieren, weil ich denke, dass durchaus mehr drin war."

Nagelsmann verärgert - Hütter überglücklich

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. "Niederlagen sind nie schön. Im Anbetracht der Situation haben wir es gerade in den ersten 25 Minuten sehr gut gemacht. Da müssen wir etwas höher führen. Dass wir das 1:1 kriegen, ist völliger Wahnsinn. Die Flanke hätten wir simpel klären können, dann noch ein Standard-Gegentreffer. Anders als im Pokal und im ersten Spiel in der Bundesliga, in dem eine Niederlage verdient gewesen wäre, war es heute eher unverdient", erklärte der ehemalige Trainer von RB Leipzig bei "DAZN".

Nagelsmanns Pendant, Adi Hütter, wollte dagegen von einem glücklichen Sieg nichts wissen. "Es war nicht unverdient. Wenn man die Chancen zusammenzählt, haben auch wir einige Möglichkeiten gehabt", analysierte der 51-Jährige, der seinen Schützlingen darüber hinaus ein Sonderlob ausstellte:

"Ich möchte meiner Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen, die über 90 Minuten versucht hat, dagegenzuhalten. Was wir trainiert haben, hat sie richtig gut umgesetzt. Wir waren in einer Phase zu passiv. Es war super, wie wir das Spiel angenommen, uns zurückgekämpft und es noch umgedreht haben."

