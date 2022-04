Fußball

FC Bayern: Dietmar Hamann übt deftige Kritik nach Pleite in Villarreal - so reagiert Julian Nagelsmann

Dietmar Hamann hat die Mannschaft des FC Bayern nach der 0:1-Hinspielpleite in der Champions League beim FC Villarreal in einem Interview mit "Goal" als "führungslos" bezeichnet. Trainer Julian Nagelsmann nahm zu der Kritik auf Eurosport-Nachfrage auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) Stellung und sorgte außerdem für einen Lacher.

00:02:00, vor einer Stunde