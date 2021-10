Angesprochen auf die Frage, wann es wieder einen anderen Meister als die Bayern geben wird, meinte Felix Magath gegenüber der "Bild": "Nur wenn der FC Bayern intern Probleme hat, haben die anderen eine Chance auf die Meisterschaft."

Zugleich bemängelte er aber auch die fehlende Angriffslust der Konkurrenz: "Die anderen Klubs greifen Bayern auch nicht richtig an. Jeder scheint sich in der Bundesliga in seiner Rolle hinter Bayern eingerichtet zu haben."

Darüber hinaus nahm Magath auch die Unparteiischen der Bundesliga in die Pflicht: "Mir scheint es zudem, dass Schiedsrichter von den Bayern beeindruckt sind, vom Erfolg, von der Stellung und dem Einfluss innerhalb der Liga, von der Klasse."

Champions League Simeone verweigert Klopp den Handschlag - und liefert Erklärung VOR 2 STUNDEN

Magath kennt als Trainer den Meisterschaftskampf von beiden Seiten, aus Sicht der Bayern und aus Sicht der Konkurrenz. Von 2004 bis 2007 trainierte er den Rekordmeister und holte in dieser Zeit zweimal das Double (2005 und 2006).

Magath als Trainer mit den Bayern und Wolfsburg Meister

Gut ein halbes Jahr nach seiner Entlassung in München übernahm der Ex-HSV-Spieler im Sommer 2007 den VfL Wolfsburg und schaffte in der Saison 2008/2009 den großen Coup: Mit zwei Zählern Vorsprung auf die Bayern wurden die Wölfe erstmals Deutscher Meister.

Aktuell ist der 68-Jährige "Head of Flyeralarm Global Soccer" und in dieser Position unter anderem für den Drittligist Würzburger Kickers zuständig.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die beim BVB-Debakel auffielen: Fußball total gegen Totalausfall

"Scheiße!" BVB-Coach Rose bringt Journalisten zum Lachen

Champions League Pavard in der Bringschuld: Große Worte, große Taten? VOR 3 STUNDEN