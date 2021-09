Thomas Müller konnte sich bereits gegen Ende der ersten Halbzeit ein schelmisches Grinsen nicht verkneifen.

Der FC Bayern München hat nach einer eindrucksvollen Vorstellung gegen den VfL Bochum erstmals in dieser Spielzeit die Tabellenführung in der Bundesliga erobert. Am Ende stand auf der Anzeigetafel in der Allianz Arena ein klar und deutliches 7:0 für den deutschen Rekordmeister

Die Treffer von Leroy Sané (17.), Joshua Kimmich (27.) und Serge Gnabry (32.) sowie ein äußerst unglückliches Eigentor von Bochums Vasilios Lampropoulos (43.) waren die Ursache für das breite Grinsen in Müllers Gesicht.

Robert Lewandowski (61.), Joshua Kimmich (65.) und der eingewechselte Eric Maxim Choupo-Moting (79.) legten in Halbzeit zwei gegen den völlig überforderten Aufsteiger nach.

Drei Dinge, die uns beim Münchner Schützenfest auffielen.

1. Bayern auch ohne Oktoberfest im Wiesn-Modus

Das Oktoberfest oder wie es in Bayern liebevoll genannt wird, die Wiesn, ist in München so etwas wie die fünfte Jahreszeit.

Umso schmerzvoller war es für die Bewohner der bayerischen Landeshauptstadt, als das größte Volksfest der Welt im Mai diesen Jahres bereits zum zweiten Mal in Folge der Corona-Pandemie zum Opfer fiel.

Doch egal ob mit oder ohne Festzelt, das Oktoberfest ist in den drei Wochen, über die es sich erstreckt, in der Heimat des amtierenden deutschen Meisters allgegenwärtig - wie das extra dafür angefertigte Grüne Trikot des FC Bayern beweist.

Selbstverständlich werden in jenem Zeitraum (17.09. - 03.10.) auch Topleistungen des sportlichen Aushängeschilds erwartet. Am Samstagnachmittag wurde die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann diesen Ansprüchen voll und ganz gerecht.

Nach zehn etwas holprigen Anfangsminuten nahm der Bayern-Express Fahrt auf und fegte über den Aufsteiger aus Bochum förmlich hinweg.

Der berühmte Knotenlöser war dabei das sehenswerte Freistoßtor von Sané, bei dem die Gäste mit einer äußerst instabilen Mauer ordentlich mithalfen. Kimmich in bester Lewandowski-Manier (27.), Gnabry im Anschluss an einen Konter (32.) sowie ein unglückliches Eigentor von Lampropoulos (43.) verwandelten die Allianz-Arena bereits nach 45 Minuten in ein Tollhaus (4:0).

Joshua Kimmich (links) und Leon Goretzka - FC Bayern Fotocredit: Getty Images

"Wir haben Bochum keine Luft zum Atmen gegeben. Die ersten zehn Minuten waren noch ein wenig hektisch, da sind sie in das Spiel gekommen, das sie wollen. Wir haben aber nach und nach unsere Struktur gefunden und sind auch in der Restverteidigung sehr gut gestanden, sodass der Ball gleich wieder bei uns war und dann werden wir irgendwann natürlich sehr dominant", konstatierte Goretzka bei "Sky".

Jene Dominanz setzte sich auch in der zweiten Hälfte nahtlos fort. Lewandowski (61.), abermals Kimmich (65.) und der eingewechselte Choupo-Moting (79.) krönten einen begeisternden Auftritt der Münchner (24 Torschüsse, fast 70 Prozent Ballbesitz und eine Zweikampfquote von 64 Prozent) und sorgten dafür, dass in der Schlussphase die La-Ola-Welle Einzug in der Allianz Arena hielt.

"Wir haben einfach Bock, Fußball zu spielen. Wir wollen uns von Spiel zu Spiel weiterentwickeln und die Philosophie des Trainers verinnerlichen. Heute hat es natürlich viel Spaß gemacht - für uns, für Bochum eher nicht so", brachte es Goretzka auf den Punkt.

Der Nationalspieler, der erst kürzlich seinen Vertrag in München bis 2026 verlängerte , sorgte gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen dafür, dass die Zuschauer am Samstagabend zufrieden nach Hause gehen konnten - und das ganz ohne Wiesn.

2. Sané markiert sein Revier

Etwas mehr als eine Stunde waren am Samstagnachmittag gespielt, als Sané unter dem tosenden Jubel der Fans vorzeitig das Feld verließ (62. Minute für Marcel Sabitzer). Der 25-Jährige war in einer wie entfesselt aufspielenden Münchner Mannschaft mit einem Treffer (12.) und einem Assist (27.) der herausragende Spieler.

Kaum zu glauben, dass ebenjener Sané vor nicht einmal vier Wochen am gleichen Ort gegen den 1. FC Köln (3:2) von den eigenen Anhängern gnadenlos ausgepfiffen wurde.

In der Zwischenzeit ist einiges passiert. In Zahlen ausgedrückt fünf Pflichtspiele, in denen der Ex-Schalker herausragende sieben Torbeteiligungen verbuchen konnte. Der Auftritt gegen Bochum war der vorläufige Höhepunkt seines Aufwärtstrends.

"In den zwei Spielen vor der Nationalmannschaft (Bremer SV und Hertha BSC; Anm.d.Red.) hat er schon Gas gegeben. Ich finde, er hat eine ganz extrem gute Entscheidung getroffen, ohne dass sie ihm irgendeiner mitgeteilt hat: dass er sich in den Momenten, die nichts mit seinem Riesentalent zu tun haben, volle Kanne reinwirft, weil das dann honoriert wird und er so in gute Spielsituationen kommt.", schwärmte Nagelsmann von seinem Schützling.

"Ich weiß, was ich abliefern kann. Ich wusste, ich brauche Zeit. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt zurückgelehnt und gesagt habe 'jetzt schauen wir mal, wie es abläuft'", bestätigte Sané die Eindrücke seines Trainers.

Der 25-Jährige sprühte auf der linken Außenbahn mit seinen Dribblings und insgesamt fünf Torschüssen (Höchstwert mit Gnabry) nur so vor Spielfreude.

"Sky"-Experte Dietmar Hamann sieht die taktischen Änderungen von Nagelsmann als Hauptgrund für Sanés Leistungsexplosion. "Diese kleinen Umstellungen, dass er jetzt auf der linken Seite spielt, können eine große Wirkung haben. Bei Manchester City hat er auch auf der linken Seite gespielt, wo er in den ersten zwölf, 18 Monaten herausragenden Fußball gespielt hat", erklärte der ehemalige Bayern-Profi und betonte:

"Im Moment macht er unheimlich viel Spaß und es ist ihm, dem FC Bayern und der Nationalmannschaft zu wünschen, dass er so weitermacht wie er in den letzten Wochen gespielt hat. Er ist wahrscheinlich einer der talentiertesten, wenn nicht sogar der talentierteste Spieler, den wir aktuell in Deutschland haben."

Leroy Sané Fotocredit: Getty Images

3. Pleiten, Pech und Pannen bei Bochum

Auf den Tag genau vor 45 Jahren ging der VfL Bochum im Heimspiel gegen den großen FC Bayern mit einer 4:0-Führung in die Halbzeitpause, nur um am Ende die Partie doch noch mit 5:6 zu verlieren.

Auch am Samstag lautete das Ergebnis nach 45 Minuten 4:0 - nur eben aus der Sicht der Münchner. Von einem Wunder, wie es der FCB 1976 vollbrachte, war Bochum jedoch meilenweit entfernt - was nicht zuletzt an den kapitalen Aussetzern des Aufsteigers lag.

Das Team von Trainer Thomas Reis begann überraschend engagiert, ging früh drauf und schaffte bereits nach 12 Minuten das, was dem FC Barcelona am Mittwoch in 90 Minuten nicht gelang: Einen Torschuss gegen den FC Bayern.

Von diesem Zeitpunkt an ging es für Bochum jedoch nur noch abwärts. Dem deutschen Rekordmeister reichte ein Freistoß von Sané, der von der löchrigen Mauer des Gegners (Elvis Rexhbecaj ist an dieser Stelle zu erwähnen) profitierte, um die defensive Grundordnung der Gäste vollständig aus den Angeln zu heben (12.). Weitere Slapstick-Einlagen, wie das unglückliche Eigentor von Lampropoulos (43.) sorgten letztlich für die höchste Bundesliga-Niederlage des VfL.

"Wir haben ziemlich gut begonnen, aber nach dem ersten Tor haben wir die Ordnung verloren und dann wirst du von so einem starken Gegner natürlich sofort bestraft. Wir sind gar nicht in die Zweikämpfe gekommen, weil die Zuordnung nicht gepasst hat. Abgesehen von den ersten 10 Minuten war das viel zu wenig", sagte Kapitän Anthony Losilla.

Vasilios Lampropoulos und Armel Bella Kotchap - VfL Bochum Fotocredit: Getty Images

Deutlichere Worte fand dagegen Keeper Manuel Riemann. "Wenn du hier herkommst und es dem Gegner teilweise so einfach machst, die Tore zu schießen, dann gibt es halt acht Stück. Ansonsten gibt es vielleicht auch zwei, drei, vier, ja - aber wenn du acht kriegst…", polterte Riemann ehe er von "Sky"-Moderator Patrick Wasserziehr unterbrochen wurde. "Es waren sieben", verbesserte ihn der 55-Jährige.

"Achso stimmt, das habe ich schon mitbekommen, aber in dem ganzen Trubel vergessen", entgegnete der Schlussmann, der mit seiner Schimpftirade jedoch noch lange nicht am Ende war: "Vier Tore haben wir denen ja komplett geschenkt. Im Ernst, da mussten die ja wirklich gar nichts machen. Die spielen einen Ball ins Mittelfeld, einen in die Tiefe und dann ist der Ball im Tor. Es ist unglaublich bitter."

Aufmunternde Worte gab es nach der Partie ausgerechnet vom gebürtigen Bochumer Goretzka: "Es ist natürlich ein bisschen Mitleid dabei, aber hier muss Bochum nicht seine Punkte holen. Sie müssen jetzt den Kopf hochnehmen und dann zu Hause wieder punkten."

