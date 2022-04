"Er war das Bauernopfer und so ähnlich könnte es dieses Mal auch laufen", schrieb Lothar Matthäus zur Situation bei den Bayern und Christian Nerlinger vor zehn Jahren.

Hasan Salihamidzic sei "für einige teure Transfers verantwortlich, die nicht wirklich funktioniert haben. Und wenn der sportliche Erfolg so ausbleibt, wie in dieser Saison, dann ist es ganz normal, dass der Sportvorstand mit in der Verantwortung ist".

Matthäus nannte überdies mögliche Gründe für die Münchner Fehlschläge. "Die Streitereien auf der Jahreshauptversammlung, die Debatte um Kimmich, der ablösefreie Wechsel von Süle zum BVB, die stockenden Verhandlungen mit vielen Superstars." Außerdem sei "in dieser Mannschaft zu wenig Bayern-DNA vorhanden. Es sind nicht genügend Anführer da" und fehle an Zusammenhalt.

Den 61-Jährigen würde zudem ein Abschied von Weltfußballer Robert Lewandowski aus München nicht überraschen. Ein Wechsel von Lewandowski zum FC Barcelona "würde mich nicht mehr allzu sehr wundern", schrieb Matthäus.

Matthäus: FC Barcelona "ein verständliches Ziel" für Lewandowski

Der katalanische Spitzenklub sei "ein verständliches Ziel" für den Polen.

Allerdings müsse dem Bericht zufolge dafür aus Vereinssicht eine Rekordablöse für den Polen auf den Tisch gelegt werden. Für eine Summe ab 40 Millionen Euro könne der 33-Jährige den Klub verlassen. Zuletzt hatte Vorstandsboss Oliver Kahn angekündigt, Lewandowski auf jeden Fall halten zu wollen.

