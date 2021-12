Fußball

FC Bayern: Julian Nagelsmann äußert sich zur Vertragssituation von Serge Gnabry nach Dreierpack in Stuttgart

Der FC Bayern hat vorzeitig die Herbstmeisterschaft in der Bundesliga unter Dach und Fach gebracht. Julian Nagelsmann zeigt sich glücklich und spricht im Anschuss an die Partie über die Vertragsverhandlungen mit Serge Gnabry, dem beim 5:0 in Stuttgart ein Dreierpack gelang.

